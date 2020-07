Kepa Arrizabalaga podría acabar en el Atlético

Son sonadas las desavenencias deportivas de Kepa Arrizabalaga con Frank Lampard, el entrenador del Chelsea. Desde hace tiempo sobre el portero exrojiblanco no dejan de sonar rumores sobre su cada vez más que probable salida del club londinense. Así las cosas, la actualidad deportiva se hace de nuevo eco hoy de esta posible maniobra: un trueque en toda regla. El Chelsea está dispuesto a pagar la cláusula de Jan Oblak y a ofrecer a Kepa.



Así lo asegura el diario AS, que señala que el conjunto inglés ofrece 100 millones de euros por el esloveno, 20 millones menos de los que figuran en su cláusula de rescisión. Para no alcanzar dicho precio, el Chelsea estaría dispuesto a incluir en su oferta al Atlético de Madrid por Jan Oblak a Kepa Arrizabalaga.



Ante esta posibilidad, el meta de Ondarroa se ha convertido hoy en trending topic en las redes sociales y hay muchos memés. la afición colchonera no parece muy de acuerdo con este cambio.





El Chelsea queriendo hacer el cambio de Kepa por Oblak... pic.twitter.com/WmX6Rf9uWE — Israel Iñiguez (@israel_iniguez) July 14, 2020

EL NEGOCIO DEL SIGLO PARA EL ATHLETIC

Nadie olvida la salida del Arrizabalaga del Athletic. Kepa se fue y el relevo asegurado: ahora tiene un pie fuera del Chelsea y no vería con malos ojos su llegada al club madrileño, ya que necesita ser protagonista si quiere tener opciones de estar en la Eurocopa. Cuando Kepa Arrizabalaga se convirtió aquel 8 de agosto de 2018 en el portero más caro del mundo, condición que todavía ostenta, los cimientos del Athletic permanecieron inalterables. La maniobra se ve ahora en perspectiva como el negocio del siglo. El Chelsea pagó su cláusula de rescisión, de 80 millones de euros, y pocas veces como entonces se tuvo garantizado el relevo en una demarcación tan sensible.