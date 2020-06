El Athletic premia al legendario giggs

Bilbao – "Jugamos contra el Athletic Club de Bielsa, que era un equipo brillante", recordó recientemente Ryan Giggs (Cardiff, 29-XI-1973) en una reciente entrevista a Europa Press. Por las palabras del ahora seleccionador gales, parece que no olvida aquella eliminatoria entre el conjunto rojiblanco y al Manchester United en la Europa League de la temporada 2011-12. En Bilbao también se tienen muy presentes aquellos dos partidos y, si bien no se trata más que de una casuística, el club dio a conocer ayer que Giggs es el futbolista que merece ser reconocido con el trofeo One Club Man. Un galardón que desde 2015, siendo los miembros de la Junta Directiva del club quienes ejercen de jurado, ha premiado a Matthew Le Tissier, Paolo Maldini, Sepp Maier, Carles Puyol y Billie McNeill.

En lo que al One Club Woman respecta, Pia Wunderlich (Bad Berlerburg, Alemania, 26-I-1975) coge el testigo de Malin Moström en la que es la segunda edición del trofeo femenino. Una distinción no exenta de polémica, ya que la germana jugó en el primer equipo del TSV Battenberg en las temporadas 1991-92, en la que logró el ascenso a la Bundesliga, y 1992-93 antes de recalar en las filas del 1. FFC Frankfurt, donde escribió una brillante historia. Desde el club defienden que por aquel entonces el fútbol femenino apenas gozaba de profesionalidad y recuerdan que en las bases del sorteo, que ya no figuran en la web, se detalla lo siguiente: "Solo podrán ser destinatarios del Premio One-Club Player Award, aquellos jugadores y jugadoras que, en el ámbito del fútbol profesional, hayan desarrollado toda su carrera futbolística en un mismo club, que no sea el Athletic Club, desde su debut hasta su retirada". Fuera o no fuera profesional el fútbol femenino de principios de los años 90, tanto el Battenberg como el Frankfurt coincidieron en la máxima categoría durante al menos dos campañas. Apuntar que los dos cursos en los que Wunderlich defendió los intereses del primer equipo del Battenberg lo hizo en edad juvenil.

La figura de Giggs merece poca presentación. Sin los focos mediáticos de otras estrellas, el galés, que hasta los 14 años jugó en el Manchester City, formó parte de un equipo que dominó el fútbol inglés durante prácticamente dos décadas –él defendió los intereses del Manchester United durante 24 temporadas–. En su exitoso palmarés figuran, entre otros títulos, 13 ligas inglesas, 4 Fa Cups y 2 Champions; un palmarés al alcance de unos pocos elegidos. Giggs, con 963 partidos como diablo rojo (168 goles) y otros 64 con la selección de gales para superar la barrera del millar de encuentros en sus piernas, es uno de ellos.

Extremo zurdo, de los de la vieja escuela, hizo las delicias de la afición de Old Trafford hasta los 40 años. Se retiró en mayo de 2014 mientras ejercía la función de jugador-entrenador tras la destitución de David Moyes en abril. Indiscutible para Sir Alex Ferguson, el entrenador escocés llegó a reconocer que Giggs es "el mayor talento" al que ha dirigido. Durante su prolija carrera, pisó en dos ocasiones el césped del viejo San Mamés. En mayo de 2006, marcó el gol de la victoria en el amistoso entre Euskadi y Gales; y repitió seis años después, el 15 de marzo de 2012, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League entre el Athletic y el Manchester United. No marcó entonces, aunque seguro que guarda un grato recuerdo de la ovación que le brindó la afición que abarrotó La Catedral cuando fue sustituido en el minuto 68 del encuentro.

Wunderlich, por su parte, completó 16 temporadas en el Frankfurt tras su paso por el Battenberg y conquistó 6 Bundesligas, 3 Champions femeninas y 7 Copas de Alemania. Internacional absoluta en 102 ocasiones, ganó un Mundial, tres Eurocopas y fue bronce en los Juegos Olímpicos de 2004. Tanto Wunderlich como Giggs recibirán su correspondiente galardón en San Mamés cuando sea posible el regreso del público al campo.

Pia Wunderlich

Fecha y lugar de nacimiento: Bad Berlerburg, Alemania, 26-I-1975.

Trayectoria. Referente del 1. FFC Frankfurt, donde militó durante 16 temporadas (1993-2009) conquistó seis Bundesligas, siete Copas de Alemania y tres Champions. Durante dos temporadas (1991-93) jugó en las filas del TSV Battenberg, la segunda de ellas, en la Bundesliga.

Ryan Giggis

Fecha y lugar de nacimiento: Cardiff, 29-XI-1973.

Trayectoria. Formado en las categorías inferiores del Manchester City, se convirtió en 'diablo rojo' a las 14 años, en 1987. Debutó en 1991 y defendió los intereses del Manchester United en una carrera plagada de éxitos hasta 2014. Fue jugador-entrenador en sus dos últimos meses como futbolista.