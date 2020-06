Se reabre el debate sobre la asistencia de público en el estadio

Fernando Simón cree posible el regreso de los aficionados a los campos, pero sólo en igualdad de condiciones, con todas las comunidades en fase 3

Hace un mes había muchas dudas sobre el regreso de las ligas profesionales de fútbol, el lunes parecía imposible que se pudieran reanudar con público y a partir de ayer es una hipótesis más que probable. Lo ha dicho Fernando Simón, el incombustible director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España al responder al órdago lanzado la víspera por Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas. El dirigente canario expuso que, ya que las islas entran el próximo lunes en la fase 3 y bajo control de su comunidad autónoma, eso le permite organizar eventos con público, y para tal fin contactó con el gobierno canario. Ramírez ya tenía calculado meter 11.000 espectadores en el Insular, con las medidas de seguridad pertinentes, para recibir el 13 de junio al Girona.

Horas antes de pronunciarse el doctor Simón y ante la iniciativa de la UD Las Palmas, el CSD se apresuró a rechazar semejante posibilidad recordando que "el artículo 41 de la orden 414 dice que los partidos se celebrarán a puerta cerrada y eso es lo que se aplica". Sin embargo no mucho tiempo después, tras el encuentro telemático que mantuvo Fernando Simón con la presidenta del CSD, Irene Lozano, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y con los futbolistas Gerard Piqué, Dani Carvajal, Asier Illarramendi y Koke Resurrección, la perspectiva tomó otro rumbo. El Las Palmas-Girona con público será inviable. Pero es posible que más adelante, cuando todas las comunidades están en la fase tres, en igualdad de condiciones, sea factible el regreso del hincha.

"Hemos estado discutiendo algunas preocupaciones y algún aspecto clave como la presencia o no de público en las gradas. No se ha dado ninguna respuesta cerrada, obviamente porque no se puede ahora mismo. Pero sí que es cierto que el ministerio se ha comprometido a hacer una evaluación de los riesgos. Y en el caso de que en fase 3, según la situación epidemiológica, sí se pueda hacer, se hará", dijo el doctor Simón.

el factor público

Es decir, se tiene en cuenta el factor público, pero para todos los equipos por igual. Un acuerdo establecido por el CSD, en concordia con LaLiga y jugadores, y recogido en ese artículo 41 con el que el Consejo Superior de Deportes había rechazado la pretensión del club insular. El propio Pepe Mel, entrenador del equipo canario, puso en evidencia a su jefe recordando ayer que "todos los equipos aceptamos que estos once partidos serían sin público".

El propio Simón remarcó que hasta que no puedan entrar aficionados en todos los campos no se debería aplicar la norma del regreso.

La situación en Europa

Al respecto, las otras tres grandes ligas europeas (Premier, Bundesliga y Serie A) contemplan reanudar las competiciones sin hinchas en las gradas, aunque esta norma no tiene un denominador común en el Continrente ni en la Unión Europea. Ayer mismo, Tomislav Druzak, secretario de Estado para el Deporte de Croacia, declaró en nombre del Consejo de la UE que "la prioridad es la salud de los ciudadanos y los atletas. La situación epidemiológica marcará las medidas que se tomen".

También ayer el Gobierno búlgaro anunció que los partidos de la primera y la segunda división, que se reanudan el próximo viernes, podrán jugarse con público en las gradas, pero sin superar el 30 % de la capacidad habitual de los estadios.

También el fútbol ruso se prepara para volver el 19 de junio con aficionados, pero sólo cubriendo el 10 % de su aforo en las primeras jornadas. Porcentaje que podría aumentar dependiendo de la situación epidémica.