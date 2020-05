La próxima liga se abre el 12 de septiembre y con 30% de público

bilbao – Un comunicado con membrete del Gobierno de España daba ayer oficialidad a la reanudación de LaLiga Santander el próximo 11 de junio, jueves, con el Sevilla-Betis, que abrirá así la vigésimo octava jornada liguera. Si todo va bien, la última jornada está prevista para el fin de semana del 18 y 19 de julio. Un mes largo de competición hasta disputar las once jornadas pendientes en el calendario, interrumpido el pasado 8 de marzo a causa de la covid-19. Un maratón de 110 partidos a lo largo de 39 días, y con un horario no antes de las 19.30 horas a causa del calor.

Al mismo tiempo que se anunciaba el regreso solemne del fútbol, Javier Tebas, presidente de LaLiga, mostraba un alto grado de optimismo sobre el futuro inmediato al tiempo que soltaba unos cuantos dardos a los "demagogos" y a quienes tildaron a los futbolistas de "privilegiados" por los numerosos test que se les realizaron para detectar posibles infecciones por coronavirus. En un foro virtual organizado por el diario Marca, Tebas anunció que la temporada 2020-21 dará comienzo el 12 de septiembre y espera que lo haga con público en las gradas, al menos el 30% del aforo, para lo cual ya se está procediendo a estudiar los correspondientes protocolos.

El presidente de LaLiga auguró además que "no habrá un antes y un después" de la pandemia, convencido de que el próximo año se recuperará la "normalidad", dando por hecho, en consecuencia, que la ciencia habrá encontrado con inusitada rapidez una vacuna que sea eficaz contra la covid-19. "En 2021 volveremos a la normalidad normal. No habrá un antes y un después, como oigo decir a los agoreros", enfatizó.

"Es importante que la desgracia de la pandemia no genere después una desgracia económica. Hay mucha demagogia y no voy a recordar lo que hemos tenido que oír, que no tenemos corazón y cosas así. La industria (del fútbol) es muy importante, generamos el 1,37% del PIB, más de 185.000 empleos directos y acoge a miles de medios de comunicación", dijo Tebas.

Más de 700 millones en pérdidas A modo de advertencia, el presidente de LaLiga añadió sin embargo que "volver no significa que no vayamos a tener unas pérdidas millonarias. Nuestros clubes perderán como mínimo 700 millones de euros y eso habrá que recuperarlo. En ese empuje será bueno que estén los que han creído en la industria desde el principio", comentó el dirigente, que aprovechó la coyuntura para ensalzar su labor, sobre todo en la orquestación de los llamados pactos de Viana, cuando la presidenta del CSD, Irene Lozano, puso paz entre Tebas y Luis Rubiales, presidente de la RFEF. Un acuerdo que fue posible a cambio de una generosa contribución de los clubes.

"Hicimos un esfuerzo tremendo. Hemos puesto 44 millones de euros por temporada más de lo que ya veníamos poniendo. De ese dinero, casi veinte millones van al Consejo Superior de Deportes", recordó Tebas.

Para el regreso a la competición sin público, LaLiga está ensayando poder retransmitir los partidos con la posibilidad para el espectador de elegir entre dos imágenes, la real y otra con "sonido virtualizado", como ya se está practicando en la Budesliga, competición que está sirviendo de termómetro para las grandes ligas europeas.

En la jornada 28 todo parece indicar que el Athletic jugará frente al Atlético de Madrid en San Mamés el viernes 12 de junio, a las 19.30 horas. En esa jornada, además, el Real Madrid recibirá al Eibar y habrá derbi vasco, la Real frente a Osasuna.