Rubiales quiere que la final de Copa entre Athletic y Real Sociedad "sea con aficiones"

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), se mostró partidario este martes de que la final de la Copa que disputarán Athletic y Real Sociedad, que aún no tiene nueva fecha, "sea con aficiones".





?? @LuisRubiales: "No hay fecha para la final de la #CopaDelRey. Valorábamos el 31 de mayo, pero tras los últimos acontecimientos hemos paralizado cualquier imposición de fecha. Queremos una final con aficiones, salvo imperativo legal" pic.twitter.com/5kPRezdFc0 — RFEF (@rfef) March 17, 2020

El máximo mandatario del organismo futbolístico abogó por intentar que losestén presentes en unsiempre que las instituciones den el visto bueno a esa opción.. Lo comunicamos a la Casa Real en su momento, pero viendo lo que ha pasado en los últimos días hemos paralizado cualquier imposición de fecha. Tenemos derecho a poner la final en un fin de semana. He hablado con los presidentes del Athletic y de la Real y ellos van a estar presentes en las negociaciones", dijo."Queremos una final con aficiones, queremos que estén allí. Salvo que sea por imperativo legal, siempre a disposición de las administraciones, lo haríamos a puerta cerrada. Ahora mismo no hay fecha. Si no sabemos cuando vamos a reanudar las competiciones, sería arriesgado decir fecha para la final. Vamos a trabajar con los dos clubes", agregó.Por último, resaltó que no descarta ninguna fecha e incluso valoró que la final pueda disputarse más allá del 30 de junio. Rubiales dejó claro queporque un partido "histórico" entre la Real Sociedad y el Athletic merece tener toda su "belleza".