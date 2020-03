Rubiales aboga por acabar las competiciones antes o después del 30 de junio

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), afirmó este martes en rueda de prensa que aboga por terminar las competiciones "antes o después del 30 de junio" para hacer justicia con los clubes, sin valorar las distintas opciones que se han puesto encima de la mesa.

El máximo mandatario de la RFEF declaró que la institución que preside no baraja apostar por ninguno de los tres escenarios que se habían planteado para terminar los torneos: finalizar en el estado que estaban las clasificaciones antes del parón, dar por nula toda la temporada o retrotraerse a mitad de competición.

"Consideramos una injusticia terminar con la clasificación como está ahora. Sería una tremenda injusticia. Es casi imposible asegurar que la clasificación que hay ahora será la misma que a final de temporada. Otros hablaban de dar por nula toda la temporada. Vamos a defender que no. El tercer escenario era retrotraerse a mitad de competición. Eso no lo avalaremos. Sería premiar a alguien que tenía una posición hace muchas jornadas y está fuera de lugar", afirmó.

"Nuestra opción única es terminar la temporada. Antes del 30 de junio, perfecto. Después, perfecto, garantizaríamos la justicia. Si no quedan fechas, hay que hablar de "playoff" o de otro tipo de formulas, pero con consenso. Es la única fórmula para que todos los clubes compitan en igualdad", apuntó.

Rubiales subrayó que los equipos "tienen la finalidad de quedar lo más arriba en la clasificación con millones de seguidores fuera y dentro de España. Esperan justicia y la temporada 2019/20 tiene que terminar con las mismas reglas. No se pueden cambiar pese a las circunstancias".

"Nuestro deseo es terminar el 30 de junio, pero no lo puedo garantizar. Si no sucede... ¿Terminaremos con la clasificación tal y como está ahora? Consideramos una injusticia terminar con la clasificación así. Sería una tremenda injusticia", agregó.

Rubiales declaró que esa es la única fórmula para que todos los equipos compitan en igualdad de condiciones y afirmó que hay que coordinarse para buscar una solución: "Hay que hacerlo con la administración. Supeditarnos a UEFA y FIFA. Estamos en contacto con el CSD, el Comité Olímpico Español... todos han sabido ceder. Lancemos un mensaje de humildad y prudencia", dijo.

Además, cuestionado por la posibilidad de que se suspendan definitivamente las competiciones por el coronavirus y, en ese caso, cuáles serían los equipos que disputaran la Liga de Campeones y la Liga Europa, indicó que sería la UEFA la que tendría que decir qué clubes participan en esas competiciones y bajo qué criterios.

"Pero todo lo que sea no terminar es injusto. Nuestro espíritu de justicia tiene que ser que se acabe la competición", insistió.

"Nuestra propuesta es alargar el calendario lo necesario para que se terminen las competiciones en coordinación con LaLiga. Tenemos que estar todos para sumar y acordar lo mejor. Terminar la temporada como ha quedado, que no vale nada o nos vamos al final de la primera vuelta, son escenarios no deportivos", añadió.

Asimismo, se refirió a la posibilidad de una vuelta a las competiciones a puerta cerrada, que, para Rubiales, sería "la última opción", aunque dejó claro que siempre estará a las órdenes de lo que digan las autoridades competentes.

"Si nos dicen que hay que jugar en esas condiciones, adelante. Pero no podemos hacer de adivinos y asegurar que pueden empezar en una fecha u otra. Como ciudadanos y compatriotas estamos a las órdenes de la administración", manifestó.

También respondió a la posibilidad de que esta temporada no haya descensos, sí ascensos, y una Liga de 22 equipos el siguiente curso.

"No. Sería una irresponsabilidad. Lo que es justo es que los clubes que se han ganado subir en el campo suban, los que no, que desciendan, y eso es lo que nos mueve, la justicia, la homogeneidad de la competición y, salvo que se nos obligue por la administración, no saldremos de ese discurso", aseguró.

Por último, se colocó en la tesitura de que las competiciones se alarguen más allá del 30 de junio y exista, en ese caso, la opción de alargar los contratos de los futbolistas que acaban en esa fecha.

"Lo justo es que cuando alguien empieza una campaña, acabe con la misma plantilla. Vamos a intentar proponerlo. Si se puede conseguir, ojalá se consiguiera. Si no, la desigualdad será para todos. Se abrirá el periodo de fichajes y veremos. El primer escalón que tenemos que subir es que se acabe antes del 30 de junio. Si no, este tipo de preguntas adquirirá una notoriedad importante", finalizó.