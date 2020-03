Mason Mount se salta la cuarentena en el Chelsea le reprende

PANDEMIA– Mason Mount, una de las jóvenes promesas del Chelsea, fue fotografiado saltándose la cuarentena y jugando un partido de fútbol en el centro de Londres, pese a que su compañero Callum Hudson-Odoi dio positivo en coronavirus. Al inglés, que participó en la pachanga junto a Declan Rice, del West Ham, le ha recordado el Chelsea sus responsabilidades. No es el caso de Rice, quien al no haber estado con ninguna persona que hubiese contraído el coronavirus tenía libertad para no estar en cuarentena.