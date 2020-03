LaLiga ya plantea jugar sin público

madrid-valencia-sevilla – Los clubes profesionales de fútbol que integran LaLiga seguirán las indicaciones que marquen desde el Gobierno central en las próximas horas para ver si juegan o no a puerta cerrada la próxima jornada por el avance del coronavirus, según confirmaron fuentes de la patronal.

A raíz de la intervención del Ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien recomendó el teletrabajo y la flexibilización de horarios tras anunciarse el cierre de los centros educativos en Madrid, Gasteiz y Labastida ordenado por la Comunidad de Madrid y el Gobierno vasco, desde la sede de LaLiga, los clubes se encuentran a la espera de novedades. Con paciencia y con atención, se sigue desde LaLiga la evolución de los acontecimientos que vayan dictando los informes de las Consejerías de Sanidad de las Comunidades autónomas.

LaLiga maneja su protocolo interno por si hubiera un cambio de escenario y tuviera que afrontar partidos sin público. Ya planteó un plan alternativo en Europa estos días. "Tenemos un planteamiento para que la UEFA, llegado el caso, con equipos españoles, pueda buscarse la forma de jugar las eliminatorias. Trabajamos en la previsión, no en la improvisación", dijo la pasada semana Javier Tebas, presidente de LaLiga.

De momento, el Gobierno italiano decidió ayer suspender los eventos deportivos en todo el país de forma temporal y hasta el 3 de abril por el avance del coronavirus, que ha causado ya 463 muertos y casi 8.000 contagiados. "No hay razón para que prosigan los eventos deportivos", argumentó el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, en una comparecencia en la sede de la Jefatura del Gobierno de Roma.

El Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI) había pedido horas antes al Ejecutivo que aprobara por decreto esta decisión. No obstante, el CONI había recordado que las competiciones internacionales, tanto para clubes como para equipos nacionales, no entran dentro de su disponibilidad jurisdiccional y por tanto no pueden ser reguladas por esta decisión.

En este sentido, cabe recordar que este jueves el Getafe visita al Inter de Milán, en la ida de los octavos de final de la Liga Europa, y que, una semana después, el Sevilla debe viajar a Roma, para la vuelta de la misma competición. De momento, el partido de ida, fijado para el próximo jueves a partir de las 18.55 horas en el Sánchez Pizjuán, se disputará finalmente a puerta cerrada.

Como hoy el Valencia-Atalanta, partido de vuelta de la Liga de Campeones, una medida que ha sido muy criticada en la Capital del Turia. El club, que mantiene un protocolo propio que le ha llevado a suspender ruedas de prensa y entrenamientos abiertos por esta misma crisis, ha guardado silencio respecto a la medida decretada por a Conselleria de Salut Pública, pero sus peñas y su capitán Dani Parejo la han criticado.

PSG, cerrado; Leipzig, no A diferencia del Valencia-Atalanta, el partido de octavos de final de Champions que se disputa hoy, el Leipzig-Tottenham (1-2 en la ida) se disputará con público, pese a la recomendación del Gobierno alemán de suspender los actos públicos con más de 1.000 asistentes.

Las autoridades de Leipzig, competentes en la materia, decidieron mantener el encuentro con público, tras recordar que Reino Unido, de donde procede mayoritariamente la afición visitante, no es zona de riesgo.

El ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, recomendó el domingo la cancelación de todos los actos y eventos públicos con asistencia prevista superior a las mil personas.

Al contrario, el PSG disputará mañana ante el Borussia Dortmund el partido clave de la temporada, donde tiene que remontar sin el calor de su público el 2-1 del encuentro de ida.

La UEFA también se ha confirmado que Olympiacos-Wolverhampton de Europa League también se jugará a puerta cerrada.