Mikel Nieve vuelve al Caja Rural 14 años después

Mikel Nieve (Leitza, 1984) no ha tenido un 2021 fácil. El ciclista navarro sufrió varias caídas que no le permitieron alcanzar el punto de forma adecuado durante la temporada y, tras acabar contrato con el Bike Exchange, el navarro no ha encontrado hueco entre los integrantes del WorldTour. Una realidad que no han impedido que a los 37 años de edad, Nieve siga en el pelotón. El de Leitza vuelve al lugar donde se hizo un hueco para dar el salto a la élite.



????? ?????????? ?????????? ?????????????? ?? ???????? ??????????-?????????????? ??????



??????? El escalador navarro vuelve al equipo donde se formó como amateur después de una fantástica carrera en el World Tour.



?? Más info: https://t.co/GqYjqNcgVy#SúmateAlVerde #VuelveNieve ?? pic.twitter.com/PLMHIhQnHu — Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) December 1, 2021

Así lo anunció ayer miércoles el, eDespués ha completado catorce cursos como profesional. "Vengo con ganas de aportar sobre la bicicleta y también fuera de ella, transmitir mis experiencias a los jóvenes compañeros", ha destacado el ciclista navarro.