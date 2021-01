Imanol Erviti: "Quiero mantener el nivel y seguir disfrutando"

A sus 37 años, Imanol Erviti (Pamplona, 15/11/1983) arranca su 16ª temporada como profesional con la misma ilusión de siempre. El incombustible gregario se encuentra concentrado con el equipo Movistar en el Cabo de Gata (Almería) para preparar la temporada 2021. Un año que estará marcado por la evolución de la pandemia y en el que el navarro espera volver a demostrar su gran nivel.

¿Cómo está siendo este inicio de año concentrado en Almería?

- Bien. Estamos preparándonos un poco y tratando de organizar la temporada. Estamos con las típicas pruebas, temas de licencias, de material, organización: todo lo que tiene organizar un equipo. Por ahora, con esto de la covid-19 es todo un poco raro porque le afectó a un compañero y ha habido algunos que no han podido venir. El equipo está dividido en varios grupos, cuatro con el de las chicas, para mantener la dinámica anticovid y esperemos que funcione. Pero bueno, esperamos que la temporada sea lo más normal posible.

Por lo menos, habéis escapado de la nieve y del temporal Filomena.

- Sí. En ese aspecto, ha sido un acierto venir aquí. Hace frío por la mañana y lo que quieras, pero la verdad es que es otro tiempo. Hace cuatro grados a la mañana, pero luego mejora y ya se pone por encima de diez y eso te da otra calidad para entrenar.

A sus 37 años, vive su 16ª concentración como profesional. ¿Las sigue disfrutando?

- Sí, lo disfruto. Además, en el grupo que me ha tocado hay muchos chavales jóvenes y se comparte ese entusiasmo que tienen. La ilusión se renueva cada año y es algo muy bonito.

Realizó una gran campaña en 2020, como expresó el propio Eusebio Unzué. ¿Qué espera de este año?

- Lo primero, espero que sea un año más normal que el anterior. No solo por el deporte, sino por todo en general. Y después, quiero mantener el nivel y seguir disfrutando de las carreras, que es lo primordial. Creo que llega un momento en el que los objetivos están ahí y los vamos a pelear y a luchar a muerte, pero disfrutar encima de la bicicleta también importa.

¿Tiene planificado su calendario?

- No sé si se ha publicado todo, pero el calendario ciclista está sufriendo tormentas este año. Con la situación de la covid, están aplazándose o suspendiéndose algunas carreras y el comienzo va a ser bastante accidentado. Teníamos un plan, con varias carreras cada uno, pero está a expensas de cómo quede la situación. Me tocaba empezar en la Vuelta a Andalucía y, hasta ahora, se han suspendido o aplazado todas las carreras que había antes, pero la Vuelta a Andalucía todavía no. Mallorca se ha aplazado, Valencia parece que también y ahí está todo en el aire. Me tocaba empezar en Andalucía, después algunas clásicas, luego París-Niza y otras clásicas de pavé. Después de vivir lo del año pasado, la planificación del calendario es bastante variable. Vaya volteretas dio todo la temporada pasada.

¿Cómo se busca el pico de forma con tanta incertidumbre?

- Intentaré llegar en buena condición a las clásicas, a tope al Tour y a la Vuelta, o lo que sea. Esos objetivos están ahí, pero va a estar todo pendiente de modificaciones.

En cuanto al equipo, el fichaje estrella es Supermán López. ¿Qué se espera de él?

- Deseamos todo lo mejor de él, por supuesto. Es un corredor que nos va a dar protagonismo en vueltas de una semana y en grandes vueltas. Tiene mucho nivel, un gran palmarés y es por lo que viene. Se confía en él, en su nivel y en su capacidad para rematar. Al final, los grandes corredores hacen al equipo más sólido y más fuerte y eso hay que aprovecharlo.

Movistar seguirá apostando también por el crecimiento de corredores jóvenes como Soler o Mas. ¿Hay algún otro que pueda despuntar este año?

- Hubo una gran renovación el año pasado y, con que sigan creciendo, progresando y dando pasitos hacia adelante, creo que viene un futuro muy ilusionante con la evolución de todos los jóvenes.

También sigue el incombustible Valverde, aunque el año pasado no llegó a su mejor versión.

- Por el año tan peculiar que nos tocó vivir quizás no estuvo tan brillante. Mantuvo un gran nivel, pero no estuvo tan sobresaliente como nos tiene acostumbrados. Es que nos tiene malacostumbrados a ganar fácil y a hacer que parezca fácil. El año pasado, cambiar los calendarios y la preparación típica le pudo afectar. Un veterano ya le tiene cogida la medida a las cosas y la situación del confinamiento, todos lo cambios que hubo en el equipo, la variación de fechas de las carreras, creo que le cambiaron un poco el paso y le costó un poco más rematar. Pero bueno, seguía teniendo su nivel y creo que, si este año ordenamos las cosas, nos volverá a dar alegrías.

Este año hay Juegos Olímpicos. ¿Se ve con opciones de ir?

- Creo que es dificilísimo. Hay corredores de muchísimo nivel. Los propios Enric Mas y Marc Soler y muchos de otros equipos. Entonces, es dificilísimo. No sé cómo irá la temporada ni las condiciones. Si, por lo que sea, me toca hacer el Tour, creo que ya quedaría descartado porque es justo una semana después y hay que ir manteniendo una cuarentena de al menos quince días. Así que, si nos programan en el Tour, estaría descartado. Está todo eso en el aire y hay que ver cómo se enfoca. De hecho, Alejandro no va a ir al Tour este año en principio para hacer los Juegos. Hay una incertidumbre muy grande con todo esto y habrá que ir viendo cómo se desarrolla la temporada.