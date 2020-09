AL fin llegó la victoria de etapa que tanto buscaba el Bora, pero no por parte de Sagan. Ha tenido que solventar la papeleta un joven como Kämna. El favorito era Carapaz pero el alemán ha atacado en el momento justo. Se ha mostrado más fuerte que el ecuatoriano. Con un par de segundos que ha perdido en la cima, Carapaz solo ha podido verle en meta. Se ha peleado mucho para hacer la fuga. Éramos conscientes de que la escapada tenía muchas opciones de llegar porque de cara a la general la jornada no tenía gran misterio. Sí es cierto que se podía intentar algo, pero desde el último puerto hasta la meta había 20 kilómetros de llano. Si a eso se le suma que no había bonificaciones en meta y teniendo en cuenta lo que viene, es de entender que haya habido poca agresividad en el pelotón. Solo se ha apretado en los dos últimos kilómetros, pero entre los favoritos no se han podido picar segundos. Para los equipos de la general era un día para reservar fuerzas, gastar lo menos posible y pensar en el etapón con final inédito en el Col de la Loze, a 2.300 metros de altura. En una jornada así puede haber un vuelco en la general. Será el día en el que Roglic o Pogacar puedan fallar y en el que los colombianos como López o Rigoberto puedan brillar y poner tierra de por medio. También es una buena etapa para Mikel. En el equipo estamos supermotivados y con grandes expectativas. Esperemos que el público pueda disfrutar del espectáculo. Llega el gran día.