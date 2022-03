La Copa pide al mejor Lointek Gernika

El Lointek Gernika Bizkaia quiere recuperar sus señas de identidad en su quinta presencia consecutiva en la Copa. La Fonteta de Valencia vuelve a ser el escenario, uno de los mejores posibles y uno en el que el conjunto vizcaino ha jugado unos cuantos partidos importantes. El de hoy lo es también porque vale por unas semifinales, un logro que las gernikarras ya alcanzaron el año pasado. Aspirar a mucho más es prácticamente imposible cuando hay tres equipos que tienen un potencial muy superior al de los otros trece. El Lointek Gernika se mide precisamente al Cadi La Seu, el que este año es el primero de los mortales, y eso se convierte en una oportunidad en este momento de la temporada en el que las jugadoras de Mario López no terminan de encontrar su mejor versión.

Sin embargo, en este duelo todo parte de cero, es una final y no hay nada que guardar. Hace mes y medio, ambos conjuntos se enfrentaron para conseguir el puesto de cabeza de serie. Se impusieron las catalanas por un margen escaso, pero desde entonces la trayectoria del Cadi La Seu y el Lointek Gernika es bien distinta. El equipo de Bernat Canut está desplegando un muy buen baloncesto que le ha llevado a alcanzar ya las 18 victorias. En cambio, las gernikarras solo han sumado dos victorias en la segunda vuelta y pelean aún por entrar en el play-off, algo que quedará para después de la Copa, de ahí la necesidad de encontrar buenas sensaciones y confianza en la cita de Valencia.

Mario López insistió en la previa en que su equipo debe mostrar mayor solidez defensiva durante los 40 minutos ante un rival con mucho talento. El técnico habló de la base Laura Peña y la ala-pívot Irati Etxarri como las principales jugadoras a vigilar por todo lo que generan en el bloqueo directo y el uno contra uno. La navarra está haciendo una campaña espectacular que ya le ha llevado a la selección española. No obstante, el Cadi La Seu cuenta con más argumentos que pueden destacar como Mihayla Pivec y Jewel Tunstull y un juego bien armado en los dos lados del campo. Por eso el Lointek Gernika sabe también que debe estar atinado de cara al aro, prolongar ese acierto que últimamente ha ido de más a menos en sus partidos hasta condenarle en numerosos finales ajustados, justo lo contrario de lo que le está ocurriendo al equipo ilerdense, que agradece la clarividencia de sus bases en esos tramos de partido.

AVENIDA-IDK EUSKOTREN



El máximo favorito amenaza la posibilidad de una semifinal vasca. Los tres grandes no han perdido en la Copa en los últimos años, salvo cuando se han enfrentado entre ellos, y el factor sorpresa brilla por su ausencia. Las donostiarras ya han superado su récord de victorias en Liga y llegan en un gran momento, sobre todo desde el fichaje de Lauren Cox, que les ha dado mucho equilibrio y un plus de calidad. Pero quizás sea insuficiente para tumbar al gigante salmantino, que acaba de ganar su billete para la Final Four de la Euroliga y ha ido recuperando jugadoras para los meses decisivos del curso.

GIRONA-ESTUDIANTES El equipo catalán aspira a repetir título por la experiencia y calidad de su plantilla. Probablemente, esta será la última Copa de la leyenda Laia Palau y sus compañeras querrán darle una alegría. Kennedy Burke y Rebekah Gardner son sus referentes principales y la dirección de un viejo zorro como Alfred Julbe puede ser un plus. Se repite el duelo de cuartos del año pasado y en el bando estudiantil, la sorpresa pasa por hacer un partido perfecto. La ausencia de Laura Quevedo puede pesar la suyo.

VALENCIA BASKET-ZARAGOZA Choque entre dos clubes con equipo masculinos y femeninos en la máxima categoría, que quizás anticipe lo que puede ser el futuro. Las anfitrionas siempre son competitivas, aunque las bajas de Carrera, Gil y Salvadores suponen una merma enorme a su rotación. En cambio, eso supondrá más minutos para las canteranas Awa Fam, de 15 años, y Claudia Contell, que están dando un nivel más que correcto. Por su parte, el equipo maño busca la sorpresa apoyado en una plantilla con oficio y amenaza desde el perímetro.