El partido inimaginable del Teknei Zornotza

El Teknei Zornotza vive hoy uno de los grandes días de su historia. Aquel hito, que no era ni algo soñado hace no tanto tiempo, se hizo realidad esta temporada y los zornotzarras consiguieron el pase para jugar la final de la Copa de la LEB Plata. Además, a diferencia de otras grandes gestas del equipo vizcaino, esta vez el partido decisivo será en Larrea, ante su público, una afición que en los últimos meses no termina de engancharse como antaño, pero que hoy a partir de las 18.30 horas tienen la oportunidad de vivir una fiesta del baloncesto que comenzará horas antes del inicio del propio encuentro con la kalejira organizada por el club. Para redondear este día, a los dirigidos por Mikel Garitaonandia solo les queda derrotar al Sant Antoni de Ibiza, el mejor equipo de la primera vuelta en el grupo Este y aunque se trata de un recién ascendido, su plantilla tiene mucho potencial.

El equipo zornotzarra llega a este partido con buenas sensaciones tras haber superado el mal bache vivido a principios de año. Todavía lejos de su mejor versión del curso, el Zornotza poco a poco empieza a recuperar esa frescura que le caracterizó y le hizo ganar tantos partidos en la primera vuelta. En una situación similar está el Sant Antoni. También de más a menos, no llega en su mejor momento, pero sigue siendo muy peligroso con piezas de mucho renombre como Jordi Grimau o el exjugador del Bilbao Basket Tautvidas Slezas. Aunque en encuentros como el de hoy poco influyen las tendencias. Son días que se salen del guion y en los que el pasado queda aparcado por el momento. La presión de la competición liguera y la necesidad de sumar para asegurar el play-off queda aparcada. Solo importa el ahora y poner la mejor guinda a una primera vuelta fantástica de ambos.