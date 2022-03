El Teknei Zornotza cae antes de la Copa

Cantabria 69

Zornotza 66

GRUPO ALEGA CANTABRIA: Moussa (4), Bulic (15), Saintel (3), Marín (17), Sans (8)–cinco inicial–, Cabral (14), Cazorla (2), Gómez (2), Palazuelos (4) y Betolaza (0).

TEKNEI ZORNOTZA: Cabrera (16), Cremo (6), Sainz de la Maza (2), Mendia (8), Agbeko (4)–cinco inicial–, Gacic (0), Aldekoa (0), Salazar (9), Maricevic (7) y Brnovic (14).

Parciales: 23-12, 40-27 (descanso), 52-43 y 69-66.

Árbitro: López y Remisa. Eliminaron a Palazuelos, del Cantabria; y a Cremo, del Zornotza.

Incidencias: Buena entrada en el Vicente Trueba.

El Teknei Zornotza no llegará con las mejores sensaciones posibles a la final de la Copa de la LEB Plata después de caer ante el Grupo Alega Cantabria por 69-66. El histórico partido de este sábado provocó que los zornotzarras tuvieran que adelantar su siguiente compromiso liguero y ayer martes se enfrentaron a un rival directo en sus aspiraciones por copar la parte más alta de su grupo. El conjunto vizcaino no dio muestras de relajación en ningún momento a pesar de que la gran cita aparece en el horizonte. Sufrieron un duro golpe en el inicio, pero no se rindieron y estuvieron a punto de darle la vuelta al marcador.

El Grupo Alega Cantabria salió con todo y pilló con el pie cambiado a los zornotzarras. Los cántabros anotaron con suma facilidad y su presión provocó muchas pérdidas en el bando visitante. El Zornotza se fue al descanso con una desventaja superior a los diez puntos (40-27), pero fue capaz de reaccionar y ponerse a solo un punto (55-54). Solo le faltó dar el golpe de gracia. Los vizcainos no lograron darle la vuelta al marcador y el equipo local sobrevivió a un final ajustado.