Ane Arrien, creer hasta la bocina final

La capitana del GDKO Ibaizabal se agarra a la fortaleza del bloque y confía en que el equipo sea capaz de revertir la situación para seguir en la Liga Femenina-2

EL GDKO Ibaizabal vive una situación comprometida. Es penúltimo, con solo tres victorias logradas en todo el curso, y cada vez queda menos tiempo para darle la vuelta a la situación. Este escenario haría que más de un equipo tirara la toalla y se dejara llevar en el desenlace de la temporada. Sin embargo, rendirse no es algo que esté en los planes de las galdakoztarras. Luchar hasta el final es la única opción, pelear hasta que las matemáticas sean las que digan que no hay más opciones. Las jugadoras del conjunto vizcaino creen en la remontada y en lograr la permanencia. "Vamos a salvarnos", afirma sin dudarlo Ane Arrien (Gernika, 1994). Es el reflejo del sentimiento de un grupo unido. De un bloque que son más que compañeras de equipo y se agarran a ello para tratar de asegurar su continuidad en la Liga Femenina-2 una temporada más y su duelo de hoy, a partir de las 19.00 horas, ante el Unicaja es el primer paso para revertir la situación.

A pesar de su mala clasificación, el GDKO Ibaizabal ha sido capaz de competir contra todos los equipos. Los partidos igualados, decididos en unos últimos minutos de infarto, son algo habitual en la hoja de ruta de este curso. Muchos finales de infarto en los que la moneda no para de caer en cruz. "Son dinámicas. El trabajo está siendo bueno, somos positivas y seguimos currando como nadie, pero sí que creo que inconscientemente sintamos que tenemos que ganar sí o sí el partido y puede que en los momentos finales no tomemos las mejores decisiones. Al final no tenemos la confianza al cien por cien como se puede tener cuando se está en una rutina de ganar", apunta Arrien. Palos constantes que recibe el equipo, victorias que se escapan en el último suspiro, pero para nada una excusa para dejar de trabajar. "Estoy supercontenta y orgullosa del equipo. Por más que nos salgan mal las cosas somos las primeras en decir que hay que sacarlo. Día a día, palo tras palo, seguimos trabajando y hasta que no quede ninguna opción seguiremos haciéndolo, eso lo tenemos claro", añade la capitana del equipo.

Una temporada complicada

La clasificación del equipo de Galdakao es un reflejo de los numerosos problemas que ha tenido este curso. "Está siendo un año complicado. Desde el principio hemos tenido muchos contratiempos. Se nos han ido jugadoras, se nos ha lesionado Tamara, el covid tampoco ha ayudado...", declara Arrien, que destaca la fortaleza del grupo para sobreponerse a todo ello: "No se ha hecho pequeño, todo lo contrario. Ha dado un paso adelante. Somos nueve jugadoras de casa en una categoría como la Liga Femenina-2 y eso tiene su mérito. Aunque esté mal la cosa, seguimos currando, no tiramos la toalla y vamos a salvar la categoría".

Desde que está en el GDKO Ibaizabal, Arrien nunca había vivido una situación como esta. Lo habitual era luchar por fases de ascenso y objetivos bonitos, no convivir con la presión de la salvación. Además, esto lo vive con esa responsabilidad añadida de ser la capitana del equipo. "Como capitana y una de las veteranas, sí que le doy muchas vueltas a la cabeza. No es fácil porque ves que al equipo le cuesta y sientes una mayor responsabilidad. Este año además de compañeras somos amigas ya que muchas hemos crecido juntas", reconoce. Responsabilidad y también mucha confianza en sus compañeras de equipo a la hora de luchar por una salvación en la que creen ciegamente.