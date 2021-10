Itziar Ariztimuño: "Tenemos un grupo muy fuerte, pero eso nos da más ganas de hacerlo bien"

Itziar Ariztimuño está teniendo mucha importancia en este inicio de temporada a los mandos del juego del Lointek Gernika Bizkaia. La base bilbaina, que compone la pareja vizcaina del equipo junto a la gernikarra Marta Alberdi, crece cada año y ya es una jugadora consolidada en el más alto nivel. Pero no se conforma y quiere seguir mejorando en una posición muy exigente y que le obliga a medirse a jugadoras con mucha reputación en Europa.

Hoy arranca la quinta presencia en la Eurocup del Lointek Gernika Bizkaia y la suya propia, con solo 22 años.

—Sí, es una nueva experiencia y jugar la Eurocup siempre hace mucha ilusión y produce mucha emoción. Estamos con muchas ganas y como estamos en un grupo muy difícil, tenemos aún más ganas de hacerlo bien.

Es el grupo más difícil que han tenido nunca en Europa.

—Sí, seguro. Tenemos a dos de los mejores equipos franceses y a uno de los mejores italianos. Pero nosotras tenemos experiencia en la competición, estos últimos años hemos hecho partidos muy buenos y sabemos que si mejoramos y aprendemos de los errores, podemos hacerlo bien otra vez.

Haber jugado el pasado domingo contra el Perfumerías Avenida y hacerlo este próximo sábado contra el Valencia en la Liga ha puesto ya el listón alto. ¿Les puede ayudar en este primer tramo de la Eurocup?

—Es cierto que en Salamanca no hicimos nuestro mejor partido, y no porque no saliéramos puestas al partido, pero sí nos puede servir para entender el nivel de intensidad que nos va a esperar estas semanas y para aprender y que no nos pase lo mismo la próxima vez.

Después de cuatro participaciones, ¿siente el Lointek Gernika que se le mira de otra manera en Europa?

—Yo creo que sí. Estos años lo hemos hecho bastante bien en la Eurocup, pese a ser un pueblo pequeño y un club humilde. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido bastante importante, pero no nos podemos conformar y eso debe servir para querer hacerlo aún mejor.

¿Por dónde pasan las opciones del Lointek Gernika esta temporada en la Eurocup?

—Tenemos que ir partido a partido. Ahora tenemos muchos seguidos y no podemos distraernos, física y mentalmente vamos a tener que estar muy bien. En la Eurocup hay que tratar de asegurar los partidos de casa, eso seguro, pero no sabemos cuál puede ser un objetivo suficiente para pasar de ronda. Hay que ir al 100% a cada partido y después ya se verá dónde acabamos.

Las lesiones han llegado justo en este momento tan exigente del calendario. ¿Les preocupa?

—Es verdad que ahora tenemos menos rotación, pero habrá momentos de estos durante la temporada y a cualquier equipo le puede pasar. Lo que importa es darlo todo para sacar los partidos adelante en esos momentos complicados y eso vamos a intentar.

El regreso del público a Maloste tiene que ser un impulso importante porque las jugadoras pueden volver a disfrutar después de la complicada campaña anterior.

—Sí, lo estamos notando y lo vamos a notar porque no tiene nada que ver jugar sin público que hacerlo con el campo lleno o casi lleno. Es en esos momentos malos cuando Maloste está y estará ahí para empujarnos y para animarnos a seguir en el partido. Lo agradecemos mucho porque ellos son la razón por la que podemos competir a este nivel.

En su caso, sigue dando pasos adelante y ya es una jugadora consolidada en el equipo, casi cada año con compañeras distintas en su posición, y perfectamente adaptada a la competición.

—Siempre digo que cada año trato de quedarme con aquello de cada compañera que me puede ayudar a crecer como jugadora y a mejorar. Siempre intento escuchar para aprender y dar pasitos poco a poco. Al final, la posición de base es un poco referencia para el equipo y sé que se necesita tener y mostrar madurez hacia el equipo. Todavía me queda mucho, pero lo hago lo mejor que puedo y sé que voy a seguir progresando.

También le va tocando enfrentarse desde que está en el Lointek Gernika a jugadoras con mucha experiencia en su puesto, tanto en la Liga Femenina como en Europa: Domínguez, Palau, Ouviña, Alben, Dumerc, hoy mismo contra Dojkic y en esta Eurocup también contra Suárez o Bouderra...

—Es verdad, todas tienen mucha experiencia y mucha calidad. Para mí es difícil, pero lo tomo como un reto y a la vez siento que tengo que estar agradecida por tener la oportunidad de jugar contra estas jugadoras. Eso me da aún más ganas de aprender de ellas, para mí es un lujo y es una experiencia que me encanta.

