El All Star, a prueba de todo

La NBA cita a sus estrellas en Atlanta para un evento de un solo día que ha querido salvar por motivos económicos

EL All Star de la NBA suele ser sinónimo de fiesta, de glamur y de excesos, pero este año se asocia a la discordia y a la contención. La cita de este año no estaba prevista en el comprimido calendario pandémico, pero al final se ha concentrado en un solo día en modo burbuja en Atlanta para salvar los importantes compromisos publicitarios y televisivos. El disgusto ha sido grande en un buen número de jugadores, que pensaban contar con unos días libres para relajarse y van a tener que apechugar para tratar de dar el mejor espectáculo posible. Tampoco las autoridades de la gran ciudad del estado de Georgia estaban convencidas de la idoneidad de albergar el evento cuando la pandemia no ha remitido en el país y por ello han solicitado que no se celebren fiestas multitudinarias y se respeten todas las medidas sanitarias.

No está la cosa para saltarse las normas, pero la NBA querrá volver a crear el mejor producto posible a los espectadores de todo el mundo. Antes del partido, se celebrarán el concurso de habilidades, con invitados variopintos como siempre, y el de triples con seis de los mejores especialistas de la liga y promete calidad. El de mates queda para el descanso, con la participación de tres jugadores de escaso tirón: Anfernee Simons, Obi Toppin y Cassius Stanley. Los aficionados esperaban ver a Zion Williamson, pero la bestia física de los New Orleans Pelicans no quiere correr riesgos en su enorme anatomía y se reserva para el partido principal en el que debutará. Será el primero de muchos para un jugador aún de 20 años que está llamado a dominar la NBA en poco tiempo.

Como siempre ha habido debate sobre los participantes y Williamson será suplente en el equipo Durant, que ha elegido aunque él no vaya a estar presente por lesión. Serán titulares Kyrie Irving, Bradley Beal, Kawhi Leonard, Jayson Tatum y Joel Embiid. En el aún más galáctico quinteto titular del equipo LeBron, al margen de la estrella de los Lakers, formarán Stephen Curry, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo y Nikola Jokic. Los cambios de última hora por lesión han llevado al fin al All Star a Mike Conley, con 33 años. La presencia del veterano base hace que los Utah Jazz, por primera vez desde 1989, cuenten con tres jugadores en el partido para hacer honor a su condición de mejor equipo de la competición ahora mismo. Julius Randle (New York Knicks), Zach Lavine (Chicago Bulls) y Jaylen Brown (Boston Celtics) son los otros debutantes.