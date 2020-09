Las jugadoras del Lointek Gernika, vencidas por fuego amigo

Nikolina Milic fue una de las artífices de que el Lointek Gernika Bizkaia estuviera este fin de semana en la Supercopa y la serbia acabó ayer con el sueño de su exequipo con una actuación que le otorgó el MVP del torneo y marcó diferencias en la segunda parte cuando el Perfumerías Avenida rompió la final. Hasta el descanso, el conjunto vizcaino mantuvo la cara alta y la esperanza de victoria porque fue capaz de igualar la batalla física y de acierto. Pero en el momento en el que las salmantinas apretaron en defensa y subieron una marcha al juego, el Gernika se quedó sin respuestas.



Silvia Domínguez alza otro trofeo más para el Avenida. Foto: Oskar González

Ya se sabe que ante este tipo de rivales hay que rozar la perfección para aspirar a la sorpresa y las de Mario López acumularon demasiados errores, de esos que con el paso de los minutos acaban pasando factura. No fueron las quince pérdidas de balón, muchas de ella provocadas por la excelente defensa del Perfumerías Avenida, sino el escaso porcentaje de tiro, apenas un 33%, con muchos fallos en lanzamientos cercanos. Con todo, en la primera parte el Lointek Gernika, pese a sus problemas para mover el balón, llegó a mandar por 11-6 en el primer cuarto tras seis puntos seguidos de Laura Cornelius y 21-15 en el segundo, pero en ambas ocasiones el Avenida supo responder con mucho equilibrio en su juego y evitar que las locales se lo creyeran demasiado.

Dos triples de Andrea Vilaró pusieron en mínima ventaja al descanso a las charras, que con otros dos aciertos desde la lejanía de Leo Rodríguez y Silvia Domínguez para arrancar el tercer cuarto rompieron las costuras del partido. Porque el Lointek Gernika descubrió que no le daba para todo. Si se cerraban, las buenas tiradoras del Avenida no dudaban a la hora de armar el brazo. Si llegaban a los tiros, Milic encontraba espacios y socias clarividentes en el 2x2 para sumar cerca del aro. Vamos, lo que en Gernika vieron muchas veces la pasada temporada. Un parcial de 0-13 cayó como una losa porque, además, los dos equipos iban a distinto ritmo y con distinta dureza. La defensa del Avenida no hacía ninguna concesión, sobre todo en los primeros segundos de posesión, y así al Gernika le quedaba buscar soluciones individuales que solo Milica Ivanovic era capaz de resolver con éxito.

La escolta serbia tiró de sus compañeras y a 8.15 del final, solo había siete puntos (46-53) de distancia en el marcador, pero el Lointek Gernika iba con la lengua fuera y demasiada prisa, la calidad individual de las salmantinas siempre hallaba algún resquicio en el sistema de ayudas de las vizcainas y Milic estaba desatada en las dos canastas. De ahí al final, el Perfumerías Avenida solo concedió cuatro puntos para imponer la superioridad de un equipo acostumbrado a jugar este tipo de torneos y que sigue acumulando trofeos. Por cierto, en su banquillo está el gasteiztarra Roberto Iñiguez de Heredia, que como su paisano y coetáneo Pablo Laso triunfó en el día de las Supercopas.



Talde bat baino gehiago, familia bat ?? pic.twitter.com/MROH00hecG — Lointek Gernika Bizkaia (@GKesb) September 13, 2020

Para el Lointek Gernika, la experiencia debe ser productiva porque ha acumulado dos partidos del máximo nivel con los que acelerar su preparación para el inicio liguero. Al equipo aún le queda mucho margen de mejora, sobre todo en algunas jugadoras que aún no pueden mantener el ritmo durante muchos minutos, pero se ha dado cuenta de lo que puede ser capaz. El Perfumerías Avenida es un coco que en cualquier momento de la temporada tiene recursos para imponerse y la final de la Supercopa terminó siendo una lucha desigual porque Milic, la mejor jugadora del Gernika la pasada temporada, estaba en el otro bando.



Lointek Gernika 50

Perf. Avenida 66

LOINTEK GERNIKA BIZKAIA: Cornelius (6), Lo (4), Bjorklund (5), Colhado (2), Buch (9) -cinco inicial- Díez (2), Arrojo (0), Ivanovic (12), Ginzo (8), Alberdi (0), Roundtree (2), Ariztimuño (0).

PERFUMERÍAS AVENIDA: Cazorla (2), Domínguez (10), Vilaró (6), Hof (10), Milic (20) -cinco inicial- Rodríguez (10), Santibáñez (0), Gajic (5), Diallo (0), Samuelson (3).

Parciales: 15-15, 31-32 (descanso), 42-51 y 50-66.

Árbitros: Lema, Cañigueral y Sánchez. Sin eliminadas.

Incidencias: Unas 300 personas en las gradas de Miribilla.