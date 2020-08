Felipe Dos Anjos llega al Bilbao Basket: "Quiero aprender de todos y mejorar"

Felipe Dos Anjos va a tener en Bilbao el ecosistema ideal para progresar hacia donde se esperaba cuando el Real Madrid le fichó con apenas 14 años. En su primer paso por la Liga Endesa no cuajó en el San Pablo Burgos, donde llegó cedido por el Real Madrid y solo jugó cuatro partidos, y emprendió un recorrido por la LEB Oro en Oviedo, Melilla y Palencia y ahora llega al Bilbao Basket con todas las de la ley, sin la presión alrededor de su primera etapa en máxima categoría, ya que ha firmado por dos temporadas. "Confiamos en que su evolución sea buena, por eso le hemos hecho ese contrato", explicó Rafa Pueyo en la presentación de un jugador que, como todos los de su perfil, suele ser de cocción lenta.

Por eso, el pívot paulista se declara "superilusionado" por esta oportunidad. Lo está desde el momento en que recibió la llamada del club bilbaino "porque me gustó el plan que tenían para mí" y con ganas de "aprender de todos y en cada momento. Quiero captar cada cosa que me diga el entrenador y los compañeros para mejorar como jugador". En este sentido, Dos Anjos valora la posibilidad de entrenarse cada día con Ondrej Balvin, "un jugador de mi altura y muy potente que no he podido encontrar en otros equipos en los que he estado".

Lógicamente, la aportación del brasileño se deja notar en las inmediaciones del aro, como resaltó el director deportivo, tanto en intimidación como en rebote y porque "suele acabar con contundencia". Ese es un espacio que en el baloncesto europeo aún precisa de especialistas en ataque y defensa. En la LEB marcaba diferencias, pero no lo hacía de manera regular. Por eso, piensa que su fichaje por el Bilbao Basket le puede ayudar a dar "ese plus físico" que sus entrenadores le han reclamado antes, "ese medio segundo de anticipación a las acciones que te permite estar antes en el sitio justo. Con el trabajo que puedo hacer aquí, espero conseguirlo".

Además, Felipe Dos Anjos va a tener la oportunidad de disputar dos competiciones con lo cual podrá disponer de más minutos de calidad y de manera más continua: "Es la primera vez que voy a poder estar en esta circunstancia y es un factor importante que también tuve en cuenta para venir al Bilbao Basket". Ahora solo falta que el equipo brille como colectivo para que todos se aprovechen de ello. Después de una semana de entrenamientos, el brasileño cree que "tenemos una plantilla muy equilibrada". "Por dentro, somos potentes y por fuera, tenemos gente con calidad. Pienso que podemos anotar desde muchos puntos de la pista", asegura.

AMISTOSOS CONTRA EL BURGOS

Dentro de esa pretemporada de cercanía que tiene que llevar a cabo el Bilbao Basket, y todos los equipos, el San Pablo Burgos anunció ayer que disputará dos amistosos contra los hombres de negro, uno en cada provincia. El próximo martes se jugará en el Coliseum burgalés y falta confirmar el escenario y la fecha del segundo, aunque probablemente sea en el Bilbao Arena por razones operativas y de seguridad. Estos dos duelos y el de la Euskal Kopa ante el Baskonia del día 30 de agosto en Gasteiz son los confirmados dentro de los seis que tiene previstos celebrar el Bilbao Basket. Las condiciones en que se disputen los encuentros deberán atenerse a las cambiantes recomendaciones sanitarias por lo que el hecho de que se disputen a puerta cerrada parece lo más probable.