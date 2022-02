Un cuadro dedicado al deporte

El Museo Guggenheim acogió el jueves la gala de los DEIA Kirol Sariak, donde se reconoció y agradeció el esfuerzo realizado durante 2021 por los deportistas

EL Museo Guggenheim acostumbra a acoger obras artísticas de todo tipo. Exposiciones de lo más variopintas con un sinfín de temas. El jueves, el principal protagonista fue un escenario viviente lleno de colores y los autores de esta obra fueron los deportistas y los clubes vizcainos. El auditorio del museo bilbaino se llenó hasta la bandera en los DEIA Kirol Sariak. Fue un reconocimiento a los más destacados de 2021 y un agradecimiento por el trabajo realizado. Una labor, muchas veces llevada en la sombra, que llenó de alegrías a aficionados de diferentes modalidades y también permitió que las categorías inferiores y el deporte no profesional, tan necesario para la sociedad, se adaptara a la situación que tocó vivir, parando así lo menos posible. Leticia Canales y Jon Rahm, recibieron el premio estelar de Mejor Deportista del Año. Pero no fueron los únicos agraciados, los jugadores del Athletic Unai Simón, Iñigo Martínez y Lucía García; el equipo Genuine Athletic, el Amorebieta, Pello Bilbao, Amaia Alday, la Sotera de Santurtzi, el Bidaideak Bilbao BSR, Hodei Ezpeleta, Karmele Gisasola, el equipo de sokatira de Basque Country y Kerman Lejarraga también tuvieron su merecido galardón.

El deporte no solo está compuesto de éxitos y momentos de gloria. Muchas veces, salir adelante en las situaciones más complicadas es el principal triunfo y hacerlo durante muchos años de forma consecutiva tiene un mérito enorme. Por ello, DEIA también quiso acordarse de esos clubes que trabajan día a día de manera no profesional. Ese esfuerzo que no tiene las ganancias económicas de la élite y muchas veces no recibe el merecido reconocimiento. Esfuerzo por amor al club y al deporte que practican. En la gala del jueves se entregaron premios al Berango Atletismo Taldea, Gernika F.C., Zornotza ST, Leioa Waterpolo, Getxo Rugby, GDKO Ibaizabal, Voleibol Sestao, Sakoneta Erritmiko Taldea y Basauri Eskubaloia. Clubes con una amplia trayectoria en el territorio y que no solo destacan en el ámbito deportivo, si no que también son una importante herramienta para la difusión, y varios de ellos acostumbran a organizar eventos señalados en rojo en el calendario.



Reconocimientos

Representantes de los clubes, premiados y sus familiares acudieron a la gala de los DEIA Kirol Sariak. También estuvieron autoridades políticas como Juan Mari Aburto. "El deporte es convivencia y valores y Bilbao es una ciudad de valores. Le doy mucha importancia al deporte, a que nuestros niños lo practiquen y Bilbao es cada vez más esa ciudad en la que casi todos los eventos deportivos son posibles. Hablamos de finales de la Europa League, del Tour de Francia, de la Final Four de baloncesto...", comentó el alcalde de Bilbao. Otra de las personas que estuvo el jueves en el Guggenheim fue la diputada de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación de Foral de Bizkaia: "Hay que animar, reconocer y dar un poco de apoyo a todo el trabajo que están realizando durante todo el año y está cobrando más importancia en los que han hecho un trabajo ímprobo no solo mostrando su capacidad organizativa o sus logros deportivos, si no adaptándose a la situación que ha provocado la pandemia".

Entre las personas asistentes, también se encontró Eduardo Ruiz de Gordejuela, representante de Kutxabank, que mostró la relación de la entidad con el deporte: "Es una vocación para nosotros, siendo Kutxabank hemos estado toda la vida junto al deporte y nuestra tierra. Por eso estamos aquí". Un compromiso que también tiene el propio gobierno vasco, que no podía faltar en la gala de los DEIA Kirol Sariak. "Estos premios suponen el reconocimiento de una comunidad a sus deportistas más destacados, que no siempre son deportistas de élite ni los más reconocidos o aplaudidos. Son personas que destacan por su capacidad, compromiso, dedicación y compañerismo y todo eso también es necesario reconocerlo", afirmó Bingen Zupiria, consejero de Política Lingüística y Cultura y portavoz, que insistió en la importancia que tiene el deporte de base: "La actividad deportiva es como una especie de montaña o iceberg, solo se ve la parte superior y queda oculta toda la base que hace posible que eso de arriba funcione. Por eso es importante este tipo de reconocimientos".

Durante la gala, los reconocimientos fueron habituales. Los aplausos no pararon de sonar y crearon un sentimiento de hermandad entre todos los presentes. No importaba el deporte, ni la proyección que tenía cada modalidad, todos los deportistas eran conscientes del esfuerzo que había supuesto sacar adelante cada entrenamiento y competición en este complicado año y por ello nadie negó un aplauso a ninguno de los premiados. Fue una fiesta del deporte de Bizkaia, una tradición anual, con todavía algunas imágenes que demuestran que la pandemia no ha terminado al cien por cien, pero con una mirada de optimismo y de buenos deseos hacia un futuro lleno de éxitos y en el que esta buena sintonía siga presente.

El golfista Jon Rahm y la surfista Leticia Canales recibieron el galardón por ser los deportistas más destacados de 2021