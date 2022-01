El emotivo mensaje de Federer a Rafa Nadal: "Tu trabajo y espíritu de lucha son una inspiración"

Roger Federer dio una "enhorabuena de todo corazón" a Rafa Nadal por su triunfo en Australia, al tiempo que confesó que su "trabajo y espíritu de lucha son una espiración".



"Qué partido, mi amigo y gran rival, Rafa Nadal. Enhorabuena de todo corazón por convertirte en el primer hombre en ganar 21 títulos de 'Grand Slam'", escribió el de Basilea en redes sociales.



Federer confesó alguna conversación con Nadal, ambos envueltos hace poco en un momento bajo de forma y confianza, y elogió la capacidad de lucha del balear.



"Hace unos meses estábamos bromeando sobre los dos en muletas. Impresionante. Nunca se debe subestimar a un gran campeón. Tu increíble ética de trabajo, dedicación y espíritu de lucha son una inspiración para mí y muchos otros alrededor del mundo", apuntó.





Congratulations to @RafaelNadal for 21st GS. Amazing achievement. Always impressive fighting spirit that prevailed another time. Enhorabuena ?????? @Medwed33 gave it his all out there and played with the passion and determination we have come to expect from him. pic.twitter.com/DsOvK8idNc