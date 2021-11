Publican nuevos vídeos de la tenista Peng Shuai en un evento deportivo

La tenista china Peng Shuai, cuyo paradero ha generado preocupación internacional en los últimos días, apareció hoy en un nuevo vídeo difundido en Twitter por periodistas chinos mientras asistía a un evento deportivo. Periodistas afiliados al Gobierno chino han retuiteado varios vídeos de un evento organizado por China Open en el que puede verse a Peng firmando balones y posando para las cámaras.



Esta publicación sigue a otro vídeo difundido anoche en el que se ve a la tenista cenando en un restaurante en Pekín. El presidente de la WTA, Steve Simon, calificó el sábado de "signo positivo" el vídeo de Peng en el restaurante, pero lo consideró "insuficiente" porque no queda claro si la tenista china se encuentra en libertad o si puede tomar decisiones por sí misma.





Peng Shuai autographs balls for the kids at the opening ceremony of Junior Tennis Challenger Finals in Beijing. pic.twitter.com/uPVxlNK1cQ