Las grandes gestas deportivas de un año nefasto

En un año marcado por la pandemia del coronavirus, el deporte se vio obligado a frenar toda su actividad durante los duros meses del confinamiento. En un hecho sin precedentes, se aplazaron los Juegos Olímpicos de Tokio que debían celebrarse en verano. Ahora, el deporte sobrevive intentado adaptarse a esta nueva y difícil realidad.



A pesar de ello, este año hemos podido disfrutar también de algunas gestas deportivas que merecen una mención especial.





Congratulations to @mondohoss600 for breaking my record!

Amazing result!

Happy for him and his parents. They are great people.

And happy for athletics and sports in general that we have such a bright star for years to come. All the best and onward to new heights! pic.twitter.com/Zwn6CPPt0N