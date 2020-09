Zierbena: "Ya hemos sacado a Hondarribia más de ocho segundos este año"

La de ayer no fue la mejor jornada de las embarcaciones vizcainas en La Concha. Mientras Santurtzi y Urdaibai se quedaron con escasas opciones, salvo voltereta histórica, de llevarse la bandera a casa, Zierbena deberá emplearse a fondo para remontar ocho segundos a una Hondarribia que ayer se mostró intratable, sobre todo, en un prodigioso segundo largo. Pese a todo, nada más volver a puerto, los integrantes de Zierbena ya pensaban en pulir detalles a lo largo de la semana para tratar de remontar esos ocho segundos a la Ama Guadalupekoa. "Si el domingo hay un equipo con opciones de ganar a Hondarribia esos somos nosotros. Este año les hemos metido esa diferencia en otras regatas y tenemos que trabajar duro esta semana para tratar de remontar. Tenemos opciones y vamos a luchar por ellas hasta el final", apuntó Juan Zunzunegui, entrenador de los galipos.

Además de los resultados cosechados este año en otras regatas, otro motivo para creer en la remontada de Zierbena es el rendimiento ofrecido ayer en muchos momentos de la regata en la que mantuvieron un pulso mano a mano con la Ama Guadalupekoa. "Hoy –por ayer– saliendo de boya logramos, incluso, abrir un poco de hueco, pero ellos han hecho muy buena regata y defendieron su calle muy bien. En el largo de vuelta tuvimos que cambiar un poco el rumbo, ellos cogieron una buena ola, se nos metieron delante y remataron la regata como tenían que hacerlo", desarrolló Zunzunegui. Ese momento en el segundo largo en el que los galipos tuvieron que corregir su rumbo fue, a juicio de los miembros de Zierbena, clave. "A la ida hemos remado muy bien, pero a la vuelta quizá hemos pecado por salirnos de lo nuestro, de nuestro guion porque íbamos delante, se nos han echado encima y nos han obligado a corregir el rumbo. Hemos fallado en ese momento y es cuando se ha abierto el hueco", destacó Borja Gómez, patrón de Zierbena.

Por su parte, Santurtzi, saliendo por la calle uno en la primera tanda, logró meterse en la tanda de honor, merced a su tercer puesto, pero muy alejada de Hondarribia, a 19 segundos. "Nos vamos con un sabor amargo porque no creo que después del trabajo que hemos hecho merezcamos estar a tanta distancia de Hondarribia, pero hay que aceptar el resultado. Cuando venimos a esta bandera sabemos a lo que nos estamos exponiendo y otra vez, una vez más, no hemos tenido suerte con el sorteo de balizas, pero hay que seguir trabajando. Hemos dominado bien nuestra tanda y no puedo pedirles más a los chavales", desarrolló Iker Zabala, entrenador de Santurtzi. Pese a la diferencia que se creó ayer, los morados volverán el domingo a Donostia con el objetivo de optar a lo máximo. "El domingo vamos a venir a ganar la tanda y sacar la máxima diferencia posible. Vamos a tratar de demostrar que tenemos el mismo o mejor nivel que Hondarribia", declaró Asier Zurinaga, patrón de la Sotera.

Fuera de la tanda de honor se quedó Urdaibai, en quinto lugar, tras haber luchado de tú a tú con Santurtzi hasta la ziaboga. "Hemos estado bien, pero la ziaboga nos ha lastrado. Venía Zarautz y no la hemos podido hacer bien, Santurtzi sí lo ha hecho, han aprovechado la primera ola y en ese momento se nos han ido. En un minuto nos han metido ocho segundos y han podido coger nuestra calle. Luego, volviendo, Santurtzi casi no nos ha metido tiempo. Creo que hemos hecho buen trabajo, pero no hemos sabido ejecutar la segunda parte de la regata. Vendremos el domingo con ilusión y a quedar lo más arriba posible. Tenemos a Orio a cinco segundos y vamos a luchar por remontar", declaró Iker Gimeno, patrón de la Bou Bizkaia.

alegría en Hondarribia

Los rostros más felices ayer eran, sin duda alguna, los de los remeros de Hondarribia. "Hemos hecho una muy buena regata tanto en el largo de ida como en el de vuelta y hemos gozado remando. En el largo de vuelta hemos aprovechado esa ola para abrir hueco y de cara al domingo tenemos una buena diferencia, pero con una mar como la de hoy puede ser remontable. El próximo domingo tenemos que salir como lo hemos hecho hoy para poder ganar", señaló Beñat Egiazu, remero de la Ama Guadalupekoa.