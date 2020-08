Hamilton retoma en Montmeló el dominio y Sainz acaba sexto

El piloto inglés Lewis Hamilton (Mercedes) recuperó el tradicional dominio de su equipo y se impuso este domingo en el Gran Premio de España, sexta cita del Mundial de Fórmula 1 que se disputó en el trazado de Montmeló (Barcelona), mientras que el español Carlos Sainz (McLaren) volvió a los puntos en una buena carrera.



Después de los problemas sufridos en Silverstone con los neumáticos, las 'flechas negras' retomaron el dominio del campeonato con una autoritaria victoria por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes).



En esta ocasión, el de Stevenage manejó bien la carrera para sumar su cuarto triunfo consecutivo en Montmeló y su podio 156 para convertirse ya en el mejor de la historia en esta faceta tras desempatar con un Michael Schumacher al que seguramente, salvo sorpresa, alcanzará en títulos mundiales. De momento, el hexcampeón del mundo ya aventaja en 37 puntos a Verstappen, que en esta ocasión no encontró la forma de sorprender a Hamilton, aunque sí a un Bottas que deberá pelear con el de Hasselt por el subcampeonato.





Victoria número 88 de Lewis Hamilton.

Por su parte, el español, tras dos grandes premios adversos en Inglaterra que le impidieron acabar entre los diez primeros, recuperó la sonrisa tras concluir en una brillante sexta posición en el circuito de 'casa', donde hasta el momento no ha fallado en su carrera en la F-1.Ya había avisadoque pese a las altas temperaturas en Montmeló, sería bastante complicado sorprender a las 'flechas negras', que una vez más demostraron que sin errores de por medio son casi imbatibles. Hamilton defendió su primera posición sin problemas y a partir de ahí dominó la carrera de principio a fin, mientras que el neerlandés aprovechó la mala salida depara arrebatarle una segunda, que luego gestionó también sin excesivos problemas.Nada relevante sucedió en la parte delantera, la reservada para los dos Mercedes y el Red Bull de Verstappen., este no se confirmó finalmente, y el orden establecido tras el semáforo verde no se alteró.En cambio, más cosas pasaron tras ellos, donde se vivieron bonitas 'batallas' que hicieron algo más atractivo este Gran Premio de España. En varias de ellas se vio inmerso un Carlos Saiz, que salió de nuevo bien para mantener su séptima plaza y al que en esta ocasión no le fallaron las paradas en 'boxes'.. Luego, tras la segunda parada, salió justo por delante del asiático y tuvo pericia para evitar que le adelantase e intentar lanzarse a por un premio mejor.El alemán, sin demasiado que perder, arriesgó sin entrar a cambiar sus neumáticos y el desgaste de estos le hizo ser presa fácil para sus rivales. Sainz también le superó con paciencia para situarse sexto y luego una penalización de cinco segundos al 'Checo' le abrió la posibilidad de ser quinto, pero finalmente no pudo recortar la distancia para haber repetido su mejor posición de la campaña en un buen fin de semana para, donde también