Las ONG, "insatisfechas", consideran el acuerdo de Glasgow poco ambicioso

Las ONG ambientales están "insatisfechas" ante los resultados obtenidos después de dos semanas de negociaciones en la XXVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU que se ha terminado a las 00.28 horas en Glasgow (Reino Unido) y cuyos resultados califican de faltos de "ambición", "sumisos" o de sensación de "descontento general".





AMIGOS DE LA TIERRA

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

GREENPEACE

??VALORACIÓN #COP26 ??

??La #COP26 termina con un acuerdo débil.

??El objetivo de no superar el 1,5 °C apenas sobrevive.

??Se posponen los compromisos de reducción de emisiones al año que viene.

??Sigue la estafa de la "compensación de emisiones".

??HILO??https://t.co/WPFu2qZJa9 — Greenpeace España (@greenpeace_esp) November 13, 2021

SEO/BirdLife

WWF

En la #COP26 los gobiernos no han reaccionado ante la emergencia climática y el llamamiento social para actuar de forma urgente y solidaria con los países más vulnerables y las generaciones futuras.https://t.co/bfHEnxzMcQ pic.twitter.com/p0SjcvajiW — WWF España ?? (@WWFespana) November 13, 2021

, la falta de ambición y justicia climática en el Paquete de Glasgow se aleja del objetivo de limitar el incremento de la temperaturas global a 1.5ºC y. Además acusa a los países más contaminantes de presionar para impedir avanzar en la eliminación de los combustibles fósiles y continúa abriendo la puerta a las falsas soluciones.Asimismo, considera que la falta de acuerdos en materia de financiación permite a los más contaminantes seguir evadiendo su responsabilidad histórica y olvidar la justicia climática y considera que el acuerdo sobre los mercados de carbono provocará mayores emisiones y supone una amenaza para los países que ya sufren los peores impactos."Posiblemente la Cumbre más excluyente de la historia, tras un inicio marcado por las grandes declaraciones al margen de las negociaciones y consideradas por muchos como "promesas vacías", los continuos bloqueos de los países más contaminantes durante las dos semanas de negociaciones, han provocado que la COP26 suponga un retroceso para la lucha climática" manifiesta la responsable de Justicia Climática de Amigos de la Tierra, Cristina Alonso.Por su parte,lamenta que Glasgowmientras el acuerdo final de la COP26 "prorroga lo improrrogable" y lAsimismo, critica que una "inmensa mayoría" de países expresa su descontento con el texto final porque, pero ha decidido firmarlo para poder seguir manteniendo "viva" la llama del trabajo conjunto contra la lucha climática.Para la organización el acuerdoy no da respuesta a las consecuencias del calentamiento global que ya están sufriendo millones de personas en todo el planeta. "Se ha aprobado un texto que deja insatisfecha a una inmensa mayoría de países pero que, sin embargo, ha sido firmado en pos del consenso y de poder seguir trabajando de manera conjunta contra el calentamiento global", lamenta Ecologistas en Acción en su valoración final de la COP26.Mientras,, califica el acuerdo de "" y con un objetivo de mantener el incremento de temperatura global a final de siglo en 1,5 ºC "apenas vivo" pero celebra que envía una "señal de que la era del carbón está terminando". BLA-BLA-BLA."El Bla Bla Bla de la COP lo vemos también en el Gobierno de España, las buenas palabras no nos salvarán de la crisis climática, necesitamos acción, medidas urgentes para transformar rápido los sectores responsables del cambio climático y abandonar los combustibles fósiles de forma planificada pero rápida. Se nos acaba el tiempo", ha manifestado la responsable de la Campaña de Cambio climático de Greenpeace España, Tatiana Nuño.La ONG demanda una revisión del objetivo y elevar la reducción de emisiones hasta el 55 por ciento en 2030 respecto a 1990 para alcanzar la descarbonización en 2040 y contribuir así con la reducción de la brecha que existe entre lo que se debe hacer y lo que dicen que se va a hacer.Mientras, paralos "pocos avances destacables" en esta COP26 "marcada por la inacción" es la incorporación de la biodiversidad a la acción climática.Así, después de las negociaciones de "última hora", para el responsable de Clima de la ONG, David Howell, esta Cumbre "marca la diferencia" por contar con la naturaleza como un "aliado fundamental" para atender la emergencia climática, pero queda aun lejos de marcar unos compromisos firmes y concretos para lograr el objetivo del Acuerdo de Paris y detener la alarmante pérdida de biodiversidad.No obstante, a su juicio, la COP26 en su conjunto termina con uny solo se han dado "pasos modestos" cuando lo que toca es dar "pasos de gigante" y salir corriendo". Así, añade que aunque el abandono de los combustibles fósiles y los subsidios asociados figura "por fin" en el acuerdo final, está expresado en términos "demasiado tímidos" como para impulsar la transformación colosal requerida.También a WWF el resultado de dos semanas de negociación le resulta "" y considera sus avances "tímidos ante la urgencia y magnitud de la emergencia climática" en particular en asuntos "tan importantes" como la adaptación, las pérdidas y los daños y la financiación climática.No obstante, reconoce progresos "insuficientes" para la urgencia y magnitud de la emergencia climática. Como aspecto positivo, WWF destaca que el texto afirma la necesidad de mantener el objetivo de 1,5ºC y reconoce que los planes climáticos de los países para 2030 son "insuficientes" y abocarían a un aumento de emisiones +13,7% en lugar de una reducción de -45% que la ciencia considera necesario, de modo que el texto final insta a los países a mejorar estos planes y a evaluarlos de manera conjunta en 2022.