Mil entradas extra se pondrán a la venta este viernes para poder ver a Fito en San Mamés

Fito ha comparecido esta mañana en la sala de prensa de San Mamés para presentar el concierto de este sábado, en el que actuará ante más de 45.000 personas, contará con invitados como Gatibu, Leiva, Dani Martín, Carlos Tarque e Iñaki 'Uoho' Antón, y se retransmitirá en riguroso directo por medios como ETB, TVE y YouTube. El rockero vizcaino, que llegó a emocionarse en la comparecencia ante los medios, ha confesado estar en una situación "de ilusión pura" y adelantó que el viernes por la mañana saldrán a la venta alrededor de mil entradas adicionales.

Fito, que ha estado acompañado en el estadio del Athletic por su mánager y director de Cultura Rock, Xabier Arretxe 'Polako', ha explicado los detalles que rodean al concierto de este sábado, que se convertirá en "un hito profesional" para el rockero vizcaino al ser el más multitudinario de su exitosa gira actual, Cada vez cadáver Tour, con una asistencia de más de 45.000 personas que agotaron las entradas hace meses.

MIL ENTRADAS EXTRA

La novedad principal de la comparecencia ha sido el anuncio de las "alrededor de mil entradas" adicionales que saldrán a la venta este viernes, a partir de las 13.00 horas, para aquellas personas que no pudieron conseguirlas. El número, aún sin concretar, será el resultante de la implementación de la producción. "Fuimos muy prudentes inicialmente poniendo a la venta 44.600 entradas pero ahora, tras realizar el montaje técnico y las barras, saldrán nuevamente a la venta algo más de mil más, todas ellas de buena visibilidad", adelantó Polako.

Finalmente, serán algo más de 46.000 personas las que vean en vivo, en San Mamés, el recital de Fito, que contará con 800 invitados. El músico, que ya ha realizado más de 16 conciertos de su gira actual con el cartel de "entradas agotadas", y para la que lleva más de 300.000 entradas vendidas, vivirá con seguridad el concierto más multitudinario de su carrera.

"Ese era el objetivo, que lo vea la mayor gente posible", según Polako. Al final, la audiencia podría ser de "varios millones de personas", ya que el recital se retransmitirá de forma gratuita por streaming a través de diferentes canales: ETB, EITB, ETB2, Radio Euskadi, Eitb.eus, La 2, Radio 3, el Canal Internacional de TVE, RTVE Play y por el canal de Youtube de la banda.

Fito durante la rueda de prensa en San Mamés. Borja Guerrero

"¿Nervios? Yo voy nervioso hasta a comprar el yogurt a Eroski", ha explicado Fito, que ha reconocido "estar pensando en el concierto de San Mamés desde hace meses". El músico, que agradeció a todas las personas e instituciones involucradas en la organización del concierto, incluida la Diputación Foral de Bizkaia y el Athletic Club, ha reconocido vivir un momento "de ilusión pura" y estar con muchas ganas de subir al escenario. "Solo espero que no me pueda la emoción", ha explicado, para reconocer después que "va a ser difícil no emocionarse".

Mientras Polako sugería a los asistentes que utilizaran el transporte público y optaran por "una entrada progresiva" al estadio, ya que el concierto se retransmitirá en directo a las 22.00 horas en punto, Fito ha alabado la entrega de los invitados, con quienes, tal y como publicó DEIA, no ha ensayado todavía. Lo hará este viernes, en San Mamés, en una prueba de sonido. "Somos todos muy amigos y les agradecemos que vengan porque estar esperando y con nervios para tocar solo tres minutos en una putada", según el rockero, que no desveló las canciones que compartirá con ellos.



ARTISTAS INVITADOS

La importancia de la cita de San Mamés se evidencia en los colaboradores que le acompañarán. En esta ocasión, Fito & Fitipaldis no estarán solo acompañados por Morgan como teloneros, banda que los acompaña en toda la gira y que abrirá el recital, a las 19.00 horas. También estará el grupo euskaldun Gatibu, que saltará al escenario a las 20.30 horas. A ellos se les sumarán otros invitados de excepción como Carlos Tarque, cantante de M Clan; Dani Martín, exlíder de El Canto del Loco; Iñaki "Uoho", quien impulsara junto a Fito Platero y Tú; y Leiva.

El montaje de esta gira, que incluye 21 ciudades y un total de 27 conciertos, y que mueve un equipo de 100 personas, 9 trailers, un par de autobuses y media docena de furgonetas, se amplificará en Bilbao. Concretamente, el recital del sábado contará con más de 1.200 personas trabajando directamente para el evento, un escenario de 59 metros de ancho, 600.000 watios de luces, 300.000 watios de sonido y 33.000.000 de pixeles ledscreen para las pantallas.

Entrega del cheque al Banco de Alimentos de Bizkaia. Borja Guerrero

IMPORTANTE DONACIÓN

Terminada la comparecencia ante los medios, tanto el músico como el responsable de Cultura Rock han hecho entrega de un cheque por la cantidad de 100.000 euros recaudados en este concierto al presidente del Banco de Alimentos de Bizkaia, Luis Probeto. "El objetivo es hacer retornar el cariño que estamos recibiendo", según Polako. Después, el músico y el Diputado General de Bizkaia, Unai Rementeria, han realizado un recorrido por el estadio de San Mamés, para ver de primera mano el montaje que se está desarrollando para la puesta en escena de este histórico concierto.