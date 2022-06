"Tocar juntos, yo con Fito y mi hijo con Gatibu en San Mamés, es más de lo que nunca hubiera soñado"

El saxofonista Javier Alzola, miembro destacado de Fitipaldis, y su hijo Ekain, veinteañero y bajista actual de Gatibu, compartirán el escenario de San Mamés este sábado, en el marco de la gira Cada vez cadáver Tour, en la que Fito presentará su último disco. "Estar en el mismo concierto, en casa y en ese escenario tan importante es más de lo que hubiera soñado", explica el emocionado aita a DEIA. Morgan y Gatibu servirán de teloneros a Fitipaldis en un concierto televisado en directo y con 45.000 personas presentes en el estadio.

El concierto, que se convertirá con seguridad en el más visto de Fito y Fitipaldis ya que se retransmitirá por "riguroso directo" a través de ETB, TVE y vía streaming, ofrecerá la curiosidad de ver compartir escenario a padre e hijo, músicos de dos generaciones y pertenecientes a la misma familia. Es el caso del saxofonista Javier Alzola, miembro de Fitipaldis, y de su hijo Ekain, bajista de Gatibu. El grupo euskaldun saltará a San Mamés tras la actuación de los madrileños Morgan y justo antes de Fito.

"En principio no sabíamos qué invitados serían. Al final, al definirse quiénes iban a ser, resultó ser más de lo que hubiera soñado nunca. Ambos allí, en el mismo concierto, tocando en casa y en un escenario tan importante. Para mí fue una sorpresa también, no moví ningún hilo, la verdad", indica Javier entre risas. Su hijo, de 25 años de edad aunque ya con un amplio currículum como músico, "está alucinado con la dimensión del evento", según su aita. "Yo lo tengo más asimilado, pero es que va a ser algo muy grande. Él espera pasarlo bien, a tope", indica Javier, quien considera "un orgullo" poder ver tocar a su retoño antes que él aunque "no llegaremos a juntarnos".

A pesar de su juventud, Ekain ha pasado como miembro o invitado por diferentes bandas de rock, pop, folk y pop, de Memoria de Pez a Inuin, Kherau, Montana y Huntza. Eso sí, apareció la propuesta de colgarse el bajo en Gatibu, en julio de 2021 y en sustitución de uno de sus creadores, Mikel Caballero, y absorbió toda su dedicación. "En el ámbito de Euskadi, el grupo es la primera división. Creo que es la banda más puntera del rock euskaldun y está saliendo mucho fuera", indica Javier. De hecho, su hijo no ha podido ver la actual gira de Fitipaldis hasta este último fin de semana en Barcelona porque Gatibu ha tocado sin parar en los últimos meses; y no solo en Euskadi, también en Iparralde y varias ciudades estatales. "Lo curioso es que su primer concierto, el año pasado en el parque Europa de Gernika, fue en acústico y tocó el contrabajo", aclara su progenitor.

Formación completa

Ekain empezó a tocar el bajo de manera autodidacta aunque después se fue curtiendo en escuelas de música de Bizkaia, la de Gernika incluida. "Su formación es completa. Él elige entre música buena y mala, y es muy ecléctico en estilos. Le gusta mucho el rock, el jazz, el blues, la electrónica€ Es positivo no cerrarse en banda. Antes si eras rockero no te podía gustar el jazz, el punk o el pop, por ejemplo", explica Javier, quien reconoce que "alguna culpa tendré" de sus gustos.

"Mis discos los ha tenido siempre ahí, y parece que le han ido llegando esas influencias. Al principio, le gustaban mucho grupos de rock de los 90 como Red Hot Chili Peppers o Pearl Jam, y después fue para atrás, oyendo a los clásicos y otros estilos", relata su aita sobre su vástago, a quien le resta un curso para especializarse en contrabajo en Musikene. "Siempre ha tocado el bajo aunque se defiende también algo con la guitarra. Lo que tiene claro es que se quiere dedicarse profesionalmente a ello", concluye el orgulloso aita.

Respecto al concierto de San Mamés, el fitipaldi adelanta que "va a ser muy emocionante e intenso", y, sobre todo, "un espectáculo con tantas cámaras e invitados". Tras Morgan y Gatibu, por este orden y desde las 19.00 horas, saldrán al escenario Fito y su banda, que actuará en torno a dos horas y media, a partir de las 22.00 horas. Con ellos interpretarán una canción del setlist Dani Martín, Carlos Tarque y Leiva, mientras que Iñaki Uoho, exmiembro de Platero y Tú como Fito, lo hará en un par. "Todavía no hemos ensayado con ellos. Lo haremos el jueves y viernes", concluye Alzola.