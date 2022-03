'Cinco lobitos' y 'Utama' se alzan con la Biznaga de Oro en Málaga

El jurado de la Sección Oficial de Largometrajes de la vigésimo quinta edición del Festival de Cine de Málaga ha concedido la Biznaga de Oro a la Mejor Película Española a la cinta 'Cinco lobitos' de la directora Alauda Ruiz de Azua y la Biznaga de Oro a la Mejor Película Iberoamericana a 'Utama' de Alejandro Loayza Grisi. Ambos premios están dotados con 10.000 euros.

Asimismo, el Premio Especial del Jurado ha sido para la película 'Mi vacío y yo' de Adrián Silvestre. La Biznaga a Mejor Actor ha ido a parar en el intérprete Leonardo Sbaraglia por la película 'Almost in love', mientras que el de Mejor Actriz ha recaído ex aequo en Laia Costa y Susi Sánchez por 'Cinco lobitos'.

El jurado ha concedido la Biznaga a Mejor Dirección a Alejandro Loayza Grisi por 'Utama', según ha dado a conocer este sábado el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, acompañado por los representantes de los distintos jurados del festival.