La apuesta local del BBK Bilbao Music Legends

Status Quo, Alan Parsons, Hawkwind, Girlschool y Paul Carrack serán las estrellas de la quinta edición de BBK Bilbao Music Legends Festival, la primera que se celebrará en Bilbao, en el pabellón de Miribilla, los días 24 y 25 de junio. Pero la cita del Bilbao Arena, en la que colabora el Ayuntamiento de la capital vizcaina, incluirá también a músicos vascos como Anari y Mikel Renteria. Con ellos, el escenario Voodoo Child Bar acogerá a artistas locales como Micky & the Buzz, Gonzalo Portugal, Javi Stills & Co. y Santiago Delgado y los Runaway Lovers.

Micky & the Buzz es una banda con miembros vizcainos e italianos que surgió en 2018 y cuyo repertorio está imbuido del jump-blues y el rock'n'roll primigenio, el de la década de los 50, aunque aderezado con una actitud punk y un propósito marcado por el hedonismo y el baile. Sus miembros, entre los que destacan el brillante guitarrista Carlos Beltrán y la vocalista Micky Piano, han pasado por bandas como The Boogie Punkers, Jukebox Racket, The Cherry Boppers o Longboards. Cuentan con un EP, Strong woman, de tres canciones.

El bilbaino Gonzalo Portugal está dando sus primeros pasos como solista tras comandar al trío de power-blues Last Fair Deal, con quienes grabó tres discos. Cantante y guitarrista, cuenta ya con un EP, On my way, que incluye cuatro temas, entre ellos una versión del clásico del blues Rollin'an tumbl.

En la jornada final, la del 25 de junio, en primer lugar saltará al escenario Javi Stills & Co, un veterano de la escena vizcaina amateur. Javi tocó en Sociedad Anónima, en los 80, y últimamente es integrante de Hey Mr Neken, banda de versiones centrada en temas de Eagles. "El tocar en solitario me da la oportunidad de retomar temas creativos e influyentes del rock y del country-rock, a veces acompañado por otros amigos músicos. Me hace feliz", indica.

El cierre del escenario local correrá a cargo de Santiago Delgado y Los Runaway Lovers, que están cerca de cumplir dos décadas de entrega al rock acústico y al doo woop, en la estela de Jonathan Richman y Ben Vaugh, aunque sienten la misma pasión por Kaka de Luxe o Ramones. Cuentan ya con dos largos, varios Eps y singles, y en el festival estrenarán su álbum Bilbao. Las entradas y el bono de dos días siguen a la venta en Kutxabank.