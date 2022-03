Texas cancela su concierto en Bilbao

El veterano grupo escocés Texas, liderado por la voz de la también compositora y guitarrista Sharleene Spiteri, no actuará finalmente en Bilbao, en la Sala Santana 27, tal y como estaba previsto en la gira de celebración del trigésimo aniversario de su debut. Tras varios retrasos debido a la pandemia, los conciertos estatales tendrán lugar en septiembre, pero no en la capital vizcaina.

La gira de Texas estaba prevista para 2020, se retrasó hasta el año pasado y, posteriormente, para marzo de 2022. En todos estos planes estaba previsto que uno de los conciertos estatales fuera en Bilbao, en la sala Santana 27 de Bolueta, pero finalmente no tendrá lugar en la capital vizcaina, tal y como ha confirmado la promotora Doctor Music. "El de Bilbao se cancela definitivamente", explican en un comunicado.

Los recitales estatales de Texas sí se celebrarán el 4 de septiembre en el Palacio de Congresos de Albacete, el 6 en el Palau de les Arts de Valencia, el día 7 en la sala Razzmatazz de Barcelona, al día siguiente en el Auditorio Fórum Evolución de Burgos y el día 9 en La Riviera en Madrid. Las entradas par las fechas de Barcelona y Madrid están ya a la venta.

"Nos toca esperar un poco más, pero en septiembre celebraremos con Texas el 30 aniversario de su álbum debut, Southside", explica la promotora. Los seguidores de los escoceses, un grupo de pop – rock que inicialmente se escoraba hacia el blues y últimamente hacia el soul, podrán disfrutar de un espectáculo donde no faltará ninguno de los temas que forman parte de este mítico trabajo.

Además, Texas hará un recorrido por sus grandes éxitos y por canciones de su álbum más reciente, Hi. Se confirma que el repertorio incluirá éxitos de la banda liderada por Spiteri como I don't want a lover, Say what you want, Summer son, Inner smile, Black eyed boy, When we are together?