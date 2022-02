'Aralar', el nuevo disco de Maite Itoiz y John Kelly

Aralar es el nuevo disco en directo de Maite Itoiz y John Kelly, que sale este viernes 25 de febrero. Desde esa fecha, el álbum estará disponible en todas las plataformas digitales y podrá ser disfrutado "con un nuevo sonido masterizado".

Así lo anuncian la soprano y productora navarra y el cantante en sus redes sociales, Instagram y Facebook, donde han colgado vídeos y publicado mensajes en alusión a este nuevo lanzamiento que, apuntan, también estará disponible en vídeo.

Canciones como Jaun Baruak, El Rey de Francia, The one you will deny y muchas otras de este carismático dúo estarán a partir de este viernes disponibles para escucharlas cómodamente a través de on line streaming. "¡Y esto es solo el principio!", anuncian Itoiz y Kelly en sus redes sociales, aludiendo a que a esta buena nueva musical seguirán otras.

Maite Itoiz y John Kelly son los impulsores e intérpretes protagonistas del proyecto de música antigua Elfenthal, bajo el cual se cobija la doble apuesta internacional dirigida por la navarra Maite Itoiz. Se trata de dos formaciones musicales con un mismo nombre: una de ellas, el conjunto de música antigua (medieval, renacentista y barroca) y la otra formación, totalmente diferente, la producción escénica de ópera-rock.