Diez años sin Whitney Houston: su vida en cinco canciones

El 11 de febrero de 2012 se apagó una de las voces más portentosas de la historia de la música. Whitney Houston fallecía con apenas 48 años dejando tras de sí más de 170 millones de discos vendidos en todo el mundo y una trayectoria más que reconocida en las décadas de los ochenta y los noventa.

Y es que según Guinness World Records, Whitney Elizabeth Houston (Newark, 9 de agosto de 1963 - Los Ángeles, 11 de febrero de 2012) es la artista más galardonada de todos los tiempos con dos premios Emmy, seis premios Grammy, treinta premios Billboard Music Awards y veintidós American Music Awards. En total, la intérprete de 'I will always love you' cuenta con una interminable lista de más de 600 galardones obtenidos a lo largo de su carrera.

En una fecha tan señalada lo que toca es celebrar las canciones que la hicieron inmortal, algo que intentamos hacer seleccionando únicamente cinco de su inabarcable catálogo de éxitos.



'Memories' (1982)

La joven Whitney Houston comenzó su carrera como cantante en el coro góspel infantil de la iglesia New Hope Baptist de Newark (New Jersey). En 1978 apareció en el disco Think it over de su madre, la cantante Cissy Houston, y comenzó a hacer de corista para Chaka Khan, Jermaine Jackson y Lou Rawls. Su primera grabación como voz principal la hizo en 1982 con un grupo de jazz-funk llamado Material. La canción se titula Memories y fue incluida en el álbum del grupo One Down.



'Greatest love of all' (1985)

Su primer disco llegó en 1985 y de su mano el éxito masivo con varios singles como You give good love, que llegó al puesto 3 de ventas en Estados Unidos. Poca cosa comparando con los tres siguientes, que se encaramaron todos al número 1: Saving All My Love For You, How Will I Know y Greatest Love Of All. En marzo de 1986 se posicionaba en el primer puesto de la lista de álbumes con este debut homónimo -Whitney Houston- tan avasallador que despachó 28 millones de copias.



'I'm your baby tonight' (1990)

La racha prosiguió con un segundo disco titulado sencillamente Whitney (igual que el primero pero sin apellido) que encadenó cuatro singles consecutivos en el número 1 en Estados Unidos: I Wanna Dance with Somebody, Didn't We Almost Have It All, So Emotional y Where Do Broken Hearts Go. El cambio de década lo estrenaba con el disco I'm your baby tonight y un single del mismo título que se convirtió en clásico instantáneo.



'I will always love you' (1992)

En la cima absoluta de su popularidad, Whitney Houston hizo su primera gran incursión cinematográfica en la película 'El guardaespaldas' junto a Kevin Costner. Grabó para la ocasión seis canciones, incluyendo una versión de I will always love you, canción compuesta en los setenta por Dolly Parton. Todo lo que aconteció después no fue otra cosa que éxito global de proporciones dinosáuricas, convirtiéndose el disco en la banda sonora más vendida de la historia con 48 millones de unidades.



'Million dollar bill' (2009)

Tras el éxito global de El guardaespaldas (película y banda sonora), Whitney pasó el resto de los noventa centrada en el cine con películas como 'Esperando un respiro' (1995) y 'The Preacher's Wife' (1996), por lo que hubo que esperar hasta 1998 para un disco, My love is your love, que despachó 15 millones de copias con singles como When you believe.