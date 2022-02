El Guggenheim Bilbao revive las vanguardias parisinas

París, 1905. El crítico de arte Louis Vauxcelles da nombre a una nueva tendencia de arte con uno de sus comentarios sobre la escultura Torso de un chico, de Albert Marque: "Es Donatello entre las fieras" (...Mais c'est Donatello parmi les fauves). De aquella declaración que tan vivamente describía lo que se sentía al ver aquella orgía de color surgió el término de fauvismo, que artistas como Henri Matisse, André Derain, Maurice Vlaminck y Henri Manguin, desarrollaron en su pintura.

Y con ese movimiento, que rompió la barrera de la línea y de las formas y para los que el color era una expresión de un sentimiento personal, arranca la exposición con la que el Guggenhein Bilbao abre su programación especial de este año, con la que el museo celebra su 25 aniversario.

Bajo el título Del Fauvismo al Surrealismo: obras maestras del Musée d'Art Moderne de Paris, se muestra una selección de 70 pinturas y esculturas que ofrece una relectura de los movimientos de vanguardia en Francia en las primeras décadas del siglo XX, en la que se visibiliza además el papel de las mujeres artistas. Según destaca el director del Musée d'Art Moderne de Paris (MAM), Fabrice Hergott, se trata de una lectura muy profunda de lo que fue la historia del arte del siglo XX en Francia y ofrece una nueva visión a los movimientos artísticos que supusieron una auténtica revolución en la representación de retratos, de paisajes en el uso de las formas y del color.

"Pero, sobre todo, destaca la aportación de las mujeres, hasta la fecha no visibilizadas. Como María Blanchard, que nació en Santander, y que trabajó en París junto a Juan Gris. No vamos a rehacer la historia del arte, pero no vamos a olvidar a artistas que han existido. Hemos olvidado la presencia de mujeres y la mayoría han jugado un papel importante que todavía no está recogido n la historia del arte. Una exposición no escribe la historia, pero permite revisarla con la sensibilidad actual".





RECORRIDO

El MAM fue construido en 1937 para albergar los fondos de arte moderno y contemporáneo de París, que se ampliaron en los años siguientes von importantes adquisiciones de obras de autores relevantes de la escena artística parisina. Patrocinada por BBVA, la exposición ofrece algunas de sus obras más representativas, dividida cronológicamente en tres apartados. Así, Fauvismo y Cubismo: escandalosamente modernos, recoge creaciones de Henri Matisse, George Braque, Robert Delauany, pero también de mujeres como la artista rusa Natalia Gontcharova, que se trasladó a París en 1921 y luchó por hacerse un camino en la vanguardia masculina.

El encuentro de París, que no es realmente un movimiento artístico sino la denominación que reciben creadores de estilos diversos y muchos procedentes de otros países y que residieron en París durante el periodo de entreguerras, ocupa la segunda sala de la exposición.

Ahí tienen presencia Amadeo Modigliani, de Italia; Chana Orloff, de Rusia; Kees ven Dongen, de Países Bajos; Suzanne Valadon, de Francia; Léonard Foujita, de Japón, y la española María Blanchard.

La tercera sala de la muestra acoge Desarrollos del Surrealismo, movimiento literario y artístico que pretende derribar los valores del orden y la razón, reflexiona sobre Freud, los mitos y el inconsciente, con obras de André Breton, Vera Pagava, Leonor Fini y Enrt, entre otros.

El arte realizado en Francia tendrá un gran protagonismo en la programación especial de este año. A partir del día 25, se podrá ver también en el museo Jean Dubuffet: ferviente celebración, una exposición patrocinada por BBK, que examina las décadas decisivas de la carrera de Jean Dubuffet, desde sus primeros momentos de creación artística en los años cuarenta hasta las últimas series que completa en 1984.

"Francia es para este museo un país fundamental. La relación con este país es muy evidente, no solo por vecindid, la quinta parte de nuestros visitantes provienen de Francia, sino también porque hemos tenido la suerte de tener una estrecha relación con museos franceses Los artistas franceses son además una constante en nuestra programación". "Esta muestra, que inaugura nuestro programación de este año, busca profundizar en las raíces del arte contemporáneo y es fundamental para comprender las vanguardias de las primeras décadas del siglo XX", explica Juan Ignacio Vidarte.