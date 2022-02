Mikel Urdangarin: de Zornotza a Madrid pasando por Nueva York

"Hay que persistir en los sueños en los momentos duros", defiende el zornotzarra Mikel Urdangarin, que ha aprovechado el 25º aniversario de su carrera para reeditar su debut, Haitzetan. 1997-2022 (Zart Kolektiboak), el menos conocido de sus discos. Tras su buena acogida en Durangoko Azoka, el músico euskaldun inicia "nueva etapa" con una gira en diferentes formatos y formaciones que arranca mañana sábado en Madrid y que viajará hasta Nueva York.

"No me reconozco en la voz y estoy muy lejos de ese sonido, pero suena muy fresco y me hace ilusión recuperarlo", explica a DEIA Urdangarin sobre su debut, disco que dejó himnos como Bazkalosteko kafea, Urriko mozkorran y Haitzetan, y que ahora está disponible en nuevo y lujoso formato. El artista vasco inicia este sábado en la sala madrileña Caracol una gira que supondrá "una nueva etapa", en la que buscará alejarse de su perfil como cantautor y abrazará "un lado más indie, con guiños incluso al rock progresivo", adelanta.

Urdangarin realizará esta gira "en diferentes formatos y formaciones", tanto en solitario, con él a la voz, el piano o la guitarra, como acompañado por su grupo habitual. Su objetivo es "iniciar un nuevo camino o, más bien, recuperar el que a lo largo de mi trayectoria me ha llevado a recorrer numerosos escenarios de infinidad de países". Es decir, una nueva etapa en la que convivan los conciertos en casa con los del exterior, con ánimo de llevar la música y la cultura vasca más allá de nuestras fronteras, explican desde Zart Kolektiboak.

25 Tour será, además, una gira con un repertorio muy especial en el que realizará un repaso de su carrera y de sus canciones más destacadas, muchas de ellas auténticas leyendas de la música euskaldun. La Sala Caracol se unirá mañana a los numerosos escenarios madrileños donde Urdangarin ha tocado. Y lo hará en formato de cuarteto, con el acompañamiento de compañeros como el guitarrista Rafa Rueda, el bajista Jon Cañaveras y el batería Ander Hurtado de Saratxo.

Nueva York y la BOS



La gira, que volverá a recalar en Madrid el 21 de mayo en el Café Berlín y el 26 de noviembre en la sala El Sol, en formatos diferentes, incluye también conciertos en ciudades del Estado como Salamanca, Logroño, Santander y Barcelona, así como un regreso a Nueva York, ciudad donde Urdangarin ya presentó el proyecto multidisciplinar Jainko txiki eta jostailura hori, junto a Kirmen Uribe, Rafa Rueda, Bingen Mendizabal y Mikel Valverde. Urdangarin también iniciará este año y proseguirá en 2023 unos conciertos compartidos con la Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS), para festejar el centenario de su formación.

El objetivo es "sumar el centenario de la orquesta con mis 25 años, que confluyen", explica a este diario. "Es un proyecto conjunto en el que llevamos más de medio año trabajando de forma intermitente pero continuada. Incluye una selección de mi repertorio antiguo más una canción nueva compuesta para la ocasión. En total, serán 14 temas que esperemos que sinfónicamente sean lo más ricos posible y nada previsibles. Nos vamos a exigir mucho", concluye el músico vizcaino.