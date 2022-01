The Beatles 'vuelven' a la azotea

El 53º aniversario del último concierto del grupo, en 1969, coincide con su lanzamiento íntegro, exposiciones, tributos y la reciente publicación del documental de Peter Jackson

Este domingo se produce el Get back de The Beatles, ya que el grupo vuelve, en la memoria de sus millones de seguidores, a la azotea de su sello discográfico, en el que ofrecieron el concierto de despedida del que para muchos es el mejor grupo de pop de la historia. Este domingo se cumplen 53 años aquel mítico concierto y coincide con su lanzamiento íntegro, tanto en sonido como imagen, por el sello Universal, y un programa de exposiciones y tributos que se suman al enciclopédico documental de Peter Jackson.

El lanzamiento digital –solo disponible en streaming– lidera la celebración este domingo 30 de enero del 53º aniversario del famoso último concierto de The Beatles en la azotea de las oficinas centrales de Apple Corps en Londres. que incluye también una serie de lanzamientos especiales, eventos y anuncios. Ese icónico recital de 1969, última vez que los cuatro músicos tocaron juntos, ha sido mezclado de nuevo por Giles Martin y Sam Okell en Estéreo y Dolby Atmos.

Ahora se puede disfrutar de su audio completo con el lanzamiento de The Beatles: Get Back-The Rooftop Performance, cuyo sonido está disponible también en plataformas como Spotify, Amazon, iTunes, Apple, Tidal y YouTube. El concierto sorpresa dio por finalizadas las sesiones de grabación de Let it be, el último álbum de su discografía, editado en mayo de 1970, y de un documental que recogió cómo se gestaba su repertorio y las relaciones existentes entre los cuatro músicos, ajadas por el paso del tiempo y los intereses dispares de sus miembros.

El lanzamiento se inicia con Get back y recoge también I´ve got a feeling, Don´t let me down, Dig a pony o la menos conocida y rockera One after 909, entre otros temas y un amago del himno británico, God Save the Queen. El concierto, que parece ser fue idea de Lennon y McCartney finalmente aceptó tras negarse al principio, se llevó a cabo en la azotea de la discográfica al mediodía del 30 de enero de 1969, en un día ventoso y frío –a varios músicos se les ve con abrigos prestados por sus parejas–, y entre la sorpresa del público que lo siguió en la calle y ventanas y balcones cercanos. Algún vecino se quejó del ruido y acabó apareciendo la policía.

Como curiosidad, se barajó que el concierto se realizara en el Sahara o en un crucero, pero el grupo lo rechazó, pero The Beatles no fueron los primeros en optar por este formato, ya que Jefferson Airplane ya lo hizo un año antes, pero el recital fue parado por la policía y el grupo ácido de Grace Slick solo pudo interpretar una única canción. La sesión de Londres contó con el refuerzo del teclista Billy Preston, que puede jactarse de haber colaborado también con The Rolling Stones y fue definido por algunos como "el quinto Beatle". El documento actual evidencia el error de Lennon al cantar uno de los versos de Don´t let me down, entre las sonrisas de sus compañeros.

Homenajes Además de la salida en streaming de The Beatles: Get Back-The Rooftop Performance, la celebración del aniversario de este electrizante concierto seguirá con más anuncios, tributos y eventos. El primero adelantado es una exposición titulada The Beatles: Get Back to Let It Be que se inaugurará el 18 de marzo y que estará abierta un año. Muestra multimedia, permitirá entrar en los ensayos y sesiones de 1969 y que los seguidores sean testigos de la última actuación de la banda, con proyectores y un sonido impresionante. Además, se mostrarán instrumentos originales, ropa, letras manuscritas y otros elementos únicos.

Junto a los eventos especiales que organizará el Rock & Roll Hall of Fame durante el tiempo que dure la exposición, como entrevistas, pases de películas y paneles, también se puede disfrutar ya de dos vídeos en homenaje al concierto de la azotea realizados por Norah Jones, grabados en la azotea del Empire State Building de Nueva York. El tributo incluye versiones de I´ve got a feeling y Let it be. Están se disponibles en el canal de YouTube de pianista y cantante.

Además, existe otro video tributo realizado por el Circo del Sol, que sigue a ese homenaje llamado The Beatles LOVE, y hoy, domingo, se ofrecen pases exclusivos del concierto de la azotea en los cines IMAX, con la película "optimizada digitalmente", para ofrecer una mejora en la calidad de su imagen y sonido. El film de 60 minutos presenta el concierto íntegro de The Beatles tras una breve introducción.

Documental enciclopédico Finalmente, sigue la emisión en Disney + del documental realizado sobre el grupo por Peter Jackson, realizador ganador de tres Oscar y director de la trilogía de El señor de los anillos. Lleva por título The Beatles: Get Back y transporta al público a las sesiones de grabación de la banda en enero de 1969, que se convirtieron en un momento crucial de la historia de la música. La docuserie muestra el proceso creativo de The Beatles durante el cual intentan componer 14 canciones nuevas como preparación para su primer concierto en directo en más de dos años y supera las seis horas de duración.

La docuserie recopila las casi 60 horas de material que no había salido a la luz y que se filmó durante 21 días bajo dirección de Michael Lindsay-Hogg, con más de 150 horas de audio inédito. Casi todo el material llevaba más de 50 años guardado en una caja fuerte. Ya han pasado 50 años y Jackson es la única persona a la que se ha permitido acceder a este tesoro de los Beatles, que ha sido magníficamente restaurado. El resultado es un retrato increíblemente íntimo del grupo, que muestra cómo, a pesar de estar contra las cuerdas, seguían confiando en su amistad, su buen humor y su indudable genio creativo.