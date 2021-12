ABAO hace un esfuerzo más por la ópera y suma otra función

"Nos encontramos ante una disyuntiva, la solución más sencilla hubiera sido suspender la ópera, porque la limitación a un aforo de un 60% es una debacle para nosotros, sobre todo a vista de 20 días de que se levante el telón de nuestro próximo título de la temporada, La clemenza di Tito", explica Juan Carlos Matellanes, presidente de ABAO, quien anuncia que la ópera va a seguir adelante.

La Asociación Bilbaina de Amigos de la Ópera ha decidido hacer un esfuerzo y asumir los riesgos para mantener la ópera "en la situación en la que nos encontramos y renunciando a la taquilla, que son 70.000 euros presupuestados. Pero si solo hacemos cuatro funciones, como es habitual, tendríamos que dejar fuera a muchos socios y patrocinadores que han pagado. Para seguir adelante, tendríamos que hacer una más y eso es lo que vamos a hacer: la taquilla será cero", aseguró ayer Matellanes.

Una decisión que ya está siendo comunicada a los socios y socias de la entidad lírica. De esta manera, la ópera de Mozart se subirá al escenario de Euskalduna el sábado 22, el lunes 24, el miércoles 26, el viernes 28 y el lunes 31 de enero. "Los más afectados serán, sobre todo, los de la primera función, que superan el aforo de los 800, por lo que tendremos que trasladarlos a la nueva función, que es un miércoles. Solo vamos a poder atender a los socios y patrocinadores", señala Matellanes.

"Seguimos adelante, cumplimos una finalidad social con la comunidad, con un proyecto cultural que es importante, y es importante también seguir adelante para superar esta pandemia. Esa es nuestra filosofía, pero no podremos hacerlo solos, no se le puede decir a ABAO que asuma todos los costes y todos los riesgos. Este es un proyecto, en el que además de ABAO, están implicados y se benefician también más personas y sectores, el palacio Euskalduna, orquestas, cantantes, instituciones públicas... Nos estamos dirigiendo a ellos para decirles que todos tenemos que colaborar para que este proyecto pueda ser viable". "No es un capricho para ABAO, la opera es buena para toda la sociedad", finalizó Matellanes.