Daniela Mack debuta en la 70 temporada de la Abao

La mezzosoprano argentina Daniela Mack debutará en la 70 Temporada de ABAO Bilbao Opera en La clemenza di Tito, en enero 2022, con el rol de Sesto. Según han destacado de ABAO, Daniela Mack lidera "la vanguardia" de una nueva generación de cantantes de ópera y destaca por "la intensidad, audacia y carisma" de sus interpretaciones.

La artista, ha apuntado, ha sido calificada por la crítica como "sobresaliente" (The New York Times), "una poderosa mezzo" (Wall Street Journal), "poseedora de una técnica virtuosa sin igual" (The Guardian) y "una voz como ónix pulido: fuerte, oscura, profunda y reluciente" (Opera News). En 2013 fue finalista del certamen BBC Cardiff Singer of the World.

Sus compromisos esta temporada incluyen Partenope en el Teatro Real, I capuleti e i montecchi en la Maestranza, Amadigi di Gaula en Boston Baroque, Serse en el Carnegie Hall y Nabucco de nuevo en el Teatro Real, entre otros.

Daniela Mack es alumna del Programa de Becas Adler en la Ópera de San Francisco, donde ha cantado Idomeneo, Faust y Die tote Stadt. Ha interpretado el papel principal de La Cenerentola como miembro del Programa de Ópera Merola y un recital de la serie Recitales Debut de Schwabacher de la Ópera de San Francisco.

En el plano concertístico destacan L'heure espagnole, L'enfant et les sortilèges, y Sombrero de tres picos con la Orchestra de la Suisse Romande, la Boston Symphony Orchestra y la Chicago Symphony Orchestra, bajo la dirección de Charles Dutoit.