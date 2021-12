Los humanos, esa especie invasora

Ella no es una joven más. Es el producto de una relación que nunca debería haberse producido. Es una bruja mestiza y tiene un don que es visto por no pocos como una maldición. Vive en Ágora, en un planeta en el que una especie invasora está empezando a alterar la aparente tranquilidad existente. Es la raza humana y su presencia lo desencadena todo. Hasta aquí. El resto es parte de todo lo que los lectores tienen que descubrir en El principio del fin, la primera parte de la trilogía Marcada por el demonio, el nuevo proyecto literario de la escritora y periodista Sara Cabrera Vázquez.

De la novela distópica que supuso su debut, Verita Primaris, a esta nueva referencia casi no ha pasado un año. En esta ocasión, eso sí, la autora de Laudio se decanta por dar forma y fondo a una fantasía bélica. "A veces tengo sueños muy raros por la noche y lo primero que hago al despertarme es ponerme a escribir. Esto apareció de uno de esos sueños", recuerda la escritora, que ha creado, para situar a sus personajes, un mundo dividido en tres tierras y habitado por cinco razas: brujos, elfos, duendes, sirenas y gigantes. "En un principio iba a ser un único libro, pero vi rápido que había mucho más que contar y por eso me decidí por la fórmula de la trilogía, aunque cada parte no es muy larga".

Es más, la segunda ya se está escribiendo y la intención es que los lectores, que "se van a encontrar muchas sorpresas", no tengan que esperar mucho. Menos de un año, seguro. Pero eso ya llegará. De momento, la invitación a adentrarse en El principio del fin ya es una realidad, una novela narrada en primera persona por diferentes protagonistas. Guerras de poder, luchas por la libertad y búsquedas de alianzas se van sucediendo en una historia basada en una reflexión: "¿qué es lo que concebimos por el bien y qué por el mal?". En realidad es un planteamiento que ya estaba en su debut literario porque, como Cabrera Vázquez explica, "me interesa que pensemos un poco el estilo de vida que llevamos y qué queremos hacer con el mundo en el que habitamos, qué queremos dejar a quienes vengan detrás".

VENTA ONLINE Y LIBRERÍAS

Marcada por el demonio I: El principio del fin (Círculo Rojo) se puede conseguir desde hace unos pocos días a través de Internet, a la espera de que también llegue a las librerías. Además, la intención era hacer ahora una serie de presentaciones públicas empezando por Laudio, pero la situación sanitaria actual ha llevado a la autora a aplazar estos actos hasta el nuevo año. Tampoco pudo presentar su publicación de debut por la misma razón. Aún así, "la experiencia del primer libro fue muy divertida. La gente lo recibió muy bien, aunque ya me están llegando primeras opiniones de que éste está gustando más. Supongo que es la progresión de la autora", dice con una sonrisa la escritora alavesa.

Todo ello sin perder de vista que el camino de la escritura no se detiene en su caso. Sobre la mesa sigue el proyecto de llevar a cabo un libro relacionado con las inundaciones de 1983 en su localidad natal, una propuesta basada en no pocas entrevistas a personas que vivieron lo sucedido de primera mano.