Estos son los principales nominados a los Premios Grammy 2022

Jon Batiste, Justin Bieber, Doja Cat, Billie Eilish, H.E.R., Lil Nas X, Olivia Rodrigo, Taylor Swift, Kanye West y Tony Bennett y Lady Gaga son los principales artistas nominados al álbum del año en los 64 Premios Grammy, cuyo ganador se conocerá en una gala que se celebrará el 31 de enero en Los Ángeles (EE.UU.).

Jon Batiste, con once candidaturas, seguido de Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R., con ocho cada uno, y Billie Eilish y Olivia Rodrigo, con siete cada una, son los artistas más nominados de la edición de este año. Bruno Mars, será candidato al Grammy a canción y grabación del año por "Leave the Door Open", el tema que firmó junto a Anderson Paak bajo el alias Silk Sonic, anunció este martes la Academia de la Grabación de Estados Unidos. Bad Bunny, C. Tangana, Karol G, Camilo y Selena Gómez también han sido nominados.