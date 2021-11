Durangoko Azoka será presencial pero requerirá cita previa

Durangoko Azoka se celebrará de forma presencial pero solo se podrá acceder al pabellón de Landako y a Plateruena con cita previa. Después de varios días en vilo, Gerediaga Elkartea y el Ayuntamiento de Durango han confirmado que la celebración de la feria sigue adelante del 4 al 8 de diciembre, para lo que se reforzarán las medidas sanitarias con el fin de garantizar la seguridad de los visitantes y participantes. Así, la organización ha señalado que se crearán turnos de 1.200 personas para poder visitar la Azoka en la que habrá 220 stands, como estaba previsto, durante hora y media. Paralelamente, y adelantándose un día al inicio de la feria, la tienda on line estará disponible para aquellos que opten por adquirir libros y discos sin acercarse a Durango.

Según han detallado en su página web, las nuevas medidas afectarán principalmente al pabellón de Landako y a la sala de conciertos Plateruena. Para acceder a ambos espacios será imprescindible la inscripción previa a través de un sistema de reservas que se creará en la web www.durangokoazoka.eus en los próximos días. Así, se crearán turnos de 1.200 personas para poder visitar la Azoka durante hora y media. Una vez finalizado el turno, se vaciará el recinto ferial para dar paso al siguiente grupo. Cada día se organizarán cinco turnos para acceder a Landako, de 10.00 a 20.00 horas.

De la misma forma, en Plateruena también se pondrá en marcha el sistema de reservas para poder asistir a los conciertos programados en Ahotsenea. Hace un par de semanas concretaron que el escenario de Plateruena acogerá los recitales de 50 bandas entre las que destacan Bulego, Anita Parker, Skakeitan, McOnak, Willis Drummond o Madeleine, entre otros. En este caso los visitantes también deberán inscribirse previamente para poder disfrutar de los conciertos a través del sistema de reservas la página web. Aún no han concretado cuál será el aforo permitido. En Plateruena no habrá servicio de hostelería y no se podrá consumir bebida o comida de ningún tipo. Además, igual que en Landako, el uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento.

ALTA INCIDENCIA DE COVID EN DURANGO



La celebración de la azoka de forma presencial pendía de un hilo después de que la semana pasada el Gobierno vasco anunciara las nuevas restricciones previstas para atajar la propagación del coronavirus en aquellos municipios que rebasaran los 150 casos por cada 100.000 habitantes. En el caso de Durango, según los últimos datos dados a conocer ayer, la incidencia ha alcanzado los 685 casos, una cifra que está muy por encima del umbral fijado en el que se desaconseja la celebración de eventos masivos. Sin embargo, la semana pasada Bingen Zupiria, consejero de Cultura y Política Lingüística, ya reveló que se estaba trabajando en diferentes vías para poder celebrar la Azoka, la feria de libros y discos más importante de Euskal Herria, sin renunciar a la fórmula presencial.

De esa forma, Gerediaga Elkartea y el Ayuntamiento de Durango reforzarán las medidas sanitarias con el fin de garantizar la seguridad de los visitantes y participantes de la feria. Por ello, también han realizado un llamamiento a la responsabilidad para todas las personas que se acerquen a Durango durante esos días: "Para mantener viva la plaza de la cultura vasca es imprescindible el apoyo y el compromiso de todos y todas. En el marco de este compromiso, os pedimos el cumplimiento estricto de las medidas sanitarias. El año pasado conseguimos mantener vivo el latido de la feria; si queremos que este año se siga celebrando la Azoka es imprescindible que todos actuemos con responsabilidad y cumplan todas las medidas sanitarias".

En este sentido, el llamamiento a respetar las medias sanitarias a aquellos que durante la azoka se acerquen a Durango fue extensivo, ya que han instado a que su comportamiento sea también responsable más allá del pabellón de Landako y de la sala Plateruena: "Cuando hablamos de Durangoko Azoka nos referimos a todo el pueblo, por lo que es necesario cumplir todas las medidas sanitarias en todo Durango".