ABBA venden más de un millón de copias de su album de regreso, "Voyage"

Si alguien tenía alguna duda en torno a si el regreso de los suecos ABBA, cuarenta años después del que era su último trabajo, "The visitors" (1981), iba a acumular cifras de éxito nada más salir al mercado, los números cantan.



Su album "Voyage", publicado el pasado 5 de noviembre, se ha situado en el número 1 en dieciocho países, ha vendido ya más de un millón de copias y roza los 200 millones de reproducciones en streaming. Dos ejemplos: en el Reino Unido "Voyage" se convirtió en el décimo número 1 de ABBA y en Alemania vendió más de 200.000 copias en una semana convirtiéndose en el estreno internacional más destacado en este país en seis años.







"¡Estamos muy contentos de que nuestros fans parezcan haber disfrutado de nuestro nuevo álbum tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo!", dicen los suecos. Y la discográfica Universal Music dice que están "absolutamente en la luna por tener un álbum en la cima de las listas de nuevo".



Lo que empezó como un proyecto que consistía solamente en dos canciones nuevas acabó convirtiéndose en un disco con diez temas que ahora se escucharán en unos conciertos muy especiales en los que Agnetha, Björn, Benny y Frida tomarán forma de avatar.



Visto el éxito, no ha extrañado el anuncio de que uno de los temas que forman parte de "Voyage", "Little things", va a salir al mercado en un cd especial como banda sonora de ABBA para la Navidad. Llegará acompañado de su propio videoclip con un mensaje que, como dice el grupo en sus redes sociales, es una "suave reflexión sobre la alegría de los niños en la mañana de Navidad y el tiempo en familia". "Los niños estallarán en risitas y gritos / Oh, qué alegría trae Santa / Gracias, viejo amigo, por empacar / Medias navideñas llenas de cosas bonitas", dice la letra.





A lo largo de su carrera los suecos han compuesto, tales como "Waterloo", con la que se proclamaron vencedores del Festival de Eurovisión de 1974, o "Mamma Mia", que da nombre al musical inspirado en su discografía.