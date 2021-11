Siete cortos vascos abordan el confinamiento en Zinebi

El festival Zinebi presentó ayer martes los siete cortometrajes producidos al amparo del proyecto Itxitik, una serie de películas cortas filmadas a raíz de la convocatoria lanzada en 2020 por Zineuskadi para abordar el tema del confinamiento forzado por el covid-19. El proyecto permitió el rodaje de cortometrajes a ocho cineastas de Euskadi: Iban del Campo, Borja Crespo, Kevin Iglesias, Pedro Rivero, Imanol López de Segura, Maider Oleaga, David Pérez Sañudo y Mikel Rueda.

De todas las películas presentadas en Itxitik, dos (Vatios, dirigida por David Pérez Sañudo, y Kinka, dirigida por Maider Oleaga) forma parte de la Sección Oficial del Zinebi. Las cinco restantes se proyectarán hoy en una sesión especial abierta al público. Son Etxean, de Mikel Rueda (ficción), Hikikomori, de Borja Crespo (ficción); Los días que (nunca) fueron, de Kevin Iglesias y Pedro Rivero, (animación); Serendipia, de Iban del Campo (ficción) y Tartea, de Imanol López de Segura, (documental)

Los cineastas, acompañados por el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao, Gonzalo Olabarria, presentaron ayer amrtes sus trabajos. Además, se celebró la cuarta edición de Zinebi networking, un punto de encuentro para el talento local que recibirá a siete proyectos de largometraje documental que están ya en desarrollo.

Todos ellos están impulsados por compañías productoras vascas: Txintxua Films está detrás del proyecto A los libros y a las mujeres canto, con el que la directora gasteiztarra Maria Elorza –dos veces premiada en la Sección Oficial de Zinebi por los cortometrajes Gure hormek (2016) y Ancora lucciole (2018)– aspira a dar el salto al largometraje.

La compañía alavesa Kalakalab produce Amak esan zidan, de Irati Cano Alkain; Bideografik y Marmoka Films presentan el proyecto dirigido por Gentzane Martinez de Osaba Aupa Maurizia!; Doxa Producciones produce Cabeza y corazón, de Ainhoa Andraka y Zuri Goikoetxea; Eñaut Zuazo y la Asociación Iris han desarrollado el proyecto de largo documental titulado Eñaut Zuazo2, que dirigen David Álvarez y Meritxell Valls; Maluta Films produce Hezurrak, de Ainhoa Gutiérrez del Pozo y Olatz González Abrisketa; y, por último, IZAR Films y AltContent presentan el proyecto dirigido por Izaskun Arandia My Way Out.