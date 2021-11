Muere Astro, uno de los fundadores del grupo de reggae UB40

El cantante y miembro fundador del grupo británico de reggae UB40, Terence Wilson, más conocido por su nombre artístico Astro, ha fallecido a los 64 años tras una corta enfermedad, según ha informado su banda a través de su perfil en la red social Twitter.



"Estamos absolutamente devastados y con el corazón roto por tener que decirles que nuestro querido Astro falleció después de una enfermedad muy breve. El mundo nunca volverá a ser el mismo sin él", escribió el grupo la noche del sábado.





RIP ASTRO



We have heard tonight, the sad news that ex-member of UB40, Terence Wilson, better know as Astro, has passed away after a short illness.

Our sincere condolences to his family



UB40 pic.twitter.com/6huxc1wN8k