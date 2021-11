En noviembre, florece el teatro

Hace unas cuantas décadas, en muchos teatros, al comienzo del mes de noviembre, había la costumbre de representar 'Don Juan Tenorio'. Incluso creo recordar que en Televisión, cuando todavía se grababan obras teatrales, se llegaron a estrenar versiones de esta obra en esas fechas. Lo recuerdo como anécdota. Sin añoranza. No es una obra que despierte mi entusiasmo.

Ahora, a pesar del auge importado de Halloween, teatralmente el comienzo del mes de noviembre no suele ser especialmente significativo. Sin embargo, en esta ocasión, este primer fin de semana viene cargado de estrenos y novedades.



ESTRENO

Comencemos con un estreno, ambicioso en intenciones. Tiene lugar este fin de semana en Pabellón 6. Estas ambiciones vienen ya indicadas en el largo título: Tratando de hacer una obra que cambie el mundo. En ese empeño colectivo, están implicadas un grupo de jóvenes, en su mayoría mujeres. Las actrices que dan la cara son Juana Lor, Ainhoa Artetxe, Graciela Doniz y Haizea Águila. La dirección corresponde a Javier Liñera.



ARRIAGA

Sobresale la intenta y variada oferta que esta semana hace el Teatro Arriaga. La enumero por orden cronológico. Charadas de Begoña Krego y María Martín, dirigidas por Aitor Basauri y Judit Ruiz. Yo soy el que soy del violinista Aaron Lee, el pianista Miguel Ángel Castro y la actriz María Romero. 23F: anatomía de un instante, dirigida por Alex Rigola sobre el texto de Javier Cercas. Por su parte la gran bailarina Lucía Lacarra y el coreógrafo Mattew Golding nos presentan la pieza de ballet In the still of the night.



SERANTES

No le va a la zaga la amplia propuesta del Festival de teatro de Santurtzi, que se desarrolla en el Teatro Serantes. Nueva enumeración. Principiantes con actores tan destacados como Javier Gutiérrez, Daniel Pérez Prada y Vicky Luengo. Mercado de amores, que se presentó en el festival de teatro de Mérida. Y la innovadora auto-ficción Los remedios, sobre ese entrañable barrio sevillano.



CAMPOS ELÍSEOS

Una propuesta igualmente intensa existe en el Teatro Campos Elíseos. Recurro de nuevo a la enumeración. En la sala grande, Nuria Roca y Antonia san Juan ofrecen la comedia La gran depresión. En la Kúpula, se multiplican: Víctor Amilibia y Nerea Garmendia presentan Vaya par de Vascos. Mikel Martínez e Irati Agirreazkuenaga homenajean a Darío Fo y Franca Rame en Biba Voi Patricia Ramírez y Rafa Blanca dialogan en La ansiedad no mata, pero fatiga. Y la compañía de Almudena Pérez ofrece Aspects+Rooms.



EL SOCIAL

En el teatro Social de Basauri, no quieren ser menos. Estará Ignatius Farray, con La comedia que salvó mi vida. También tendrán la representación Los Principiantes, con los destacados actores antes citados. Y un interesante espectáculo infantil titulado Lú.



MUCHO MÁS

La oferta no termina aquí. En el Teatro Barakaldo, está la muy interesante producción del Centro Dramático Nacional La Panadera con texto y dirección de Sandra Ferrús. En Azkuna Zentroa, tienen innovadoras propuestas en las Jornadas sobre inclusión social en Artes escénicas. En el Musikabarri de Getxo, ofrecen el musical Juntos somos Broadway. Y también tienen un competido campeonato de bertsolaris. En la Fundición de Bilbao, siguen con danza. Desde Tenerife, llegan Élida Dorta y Javier Arozena con su último espectáculo.

No sé si vamos a tener tiempo para tanto