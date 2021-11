El disco contra la ELA se editará el 27 de noviembre

El disco DalecandELA The Soundtrack, que da luz y visibilidad a la ELA y está impulsado por la asociación Dale Candela, fundada por el afectado por la enfermedad Jaime Lafita, saldrá a la venta el 27 de noviembre y se presentará en Getxo en un acto promocional con varias actuaciones cuyas entradas están ya a la venta. El álbum benéfico cuenta con la participación de más de un centenar de músicos de bandas vizcainas de pop y rock como Last Fair Deal, El Inquilino Comunista, McEnroe, The Fakeband Los Brazos o Smile.

Ya están a la venta las entradas para el acto promocional del día 27 de noviembre en Muxikebarri Zentroa, en Getxo, que coincidirá con la puesta a la venta de este disco benéfico. En la rueda de prensa se contará con la participación de Lafita y de muchos de los músicos participantes en el proyecto, que actuarán en directo como un anticipo del Festival contra la ELA, que finalmente se ha retrasado para "el primer trimestre de 2022", anuncian.

Este proyecto musical benéfico cuenta con la participación de músicos y bandas como Still River, Lee Perk, Last Fair Deal, Margo Cilker, El Inquilino Comunista, McEnroe, Santi Guzmán, Los Retros, Ontario, The Fakeband, The Hornies, Los Brazos, The MarshALS, Amigos DalecandELA, Smile y Nebraska. El disco contará con 18 canciones originales, compuestas y escritas para la ocasión. El proyecto Dale Candela surgió en 2019 como una iniciativa para vender 300 camisetas y recaudar dinero para entregarlo a los investigadores del ELA.

Participantes







El grupo getxotarra McEnroe, liderado por el compositor, cantante y guitarrista Ricardo Lezón, aporta al álbum la canción La cala de los alemanes, un tema "inspirado en Jaime y su manera de afrontar la ELA, y que habla de luz, paz y valor", indicó a DEIA. Por su parte, los pioneros de El Inquilino Comunista han grabado el tema See the light. "Habla de cómo entender y visualizar la muerte como lo que es, el destino del viaje, lo que hace que se viva de forma más auténtica e intensa. Hemos visto la luz", respondió a este diario su cantante y guitarrista, Santi Real. "El concierto de presentación será algo grande", adelanta el trío Los Brazos, otro de los participantes en el disco con la canción Let me go.