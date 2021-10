Las 10 mejores canciones de la historia según la revista 'Rolling Stone'

La revista Rolling Stone ha hablado. Le ha costado casi veinte años volver hacerlo, pero por fin ha actualizado su listado de las mejores 500 canciones de todos los tiempos. Además esta vez ha abierto la perspectiva y ha incluido temas fuera del rock, de lo interpretado en inglés y producidos en otros países, que fue una de las críticas que recibió la primera.

Para su elaboración ha contado con la colaboración de más de 250 profesionales relacionados con el mundo de la industria musical, desde artistas y productores hasta periodistas y críticos. A todos ellos les pidió una lista con sus 50 mejores canciones. Del resultado inicial se hizo un primer expurgo que redujo a 4.000 los temas seleccionados. De un segundo repaso a la lista surgió el nuevo ranking, que además de rock incluye estilos como el hip-hop, el country moderno, el indie, el reggae o el Rythm&Blues.

Pero ¿cuáles forman el top ten?

Si hay lista, si hay ranking, hay también un orden, un escalafón. Y en lo más alto de las lista hay diez canciones que parecen destinadas a ser escuchadas por muchos años que pasen. Estas son:

1. Respect, de Aretha Franklin (1967)



2. Fight the power, de Public Enemy (1989)



3. A change is gonna come, de Sam Cooke (1964)



4. Like a rolling stone, de Bob Dylan (1965)



5. Smells like a teen spirit, de Nirvana (1991)



6. What's going on, de Marvin Gaye (1971)



7. Strawberry fields forever, de The Beatles (1967)



8. Get ur freak on, de Missy Elliott (2001)



9. Dreams, de Fleetwood Mac (1977)



10. Hey ya!, de Outkasst (2003)





Ahora, que cada cual juzgue si está de acuerdo o no.

Por otra parte el paso del tiempo, además de ofrecer nuevas composiciones, también conlleva cambios en los gustos y en las nostalgias. Dado que este listado y el de 2003 llevan el ostentoso título de "mejores canciones de todos los tiempos", es curioso comprobar si se repiten títulos.

Como primer dato, solamente hay una canción posterior a 2003, Hey ya! De los diez primeros de 2003 solo repiten el What's Going On de Marvin Gaye y Nevermind, de Nirvana. La primera pasa de ser la número uno a ser la sexta, mientras que la segúnda sube al quinto puesto.

Si en cambio nos fijamos en los cantantes, hay otros tres que repiten, pero con otras canciones. Los Beatles tenían en el quinto puesto a Abbey Road y ahora bajan al séptimo con Strawberry fields forever; Fleetwood Mac cambia a Rumors en la séptima plaza de 2003 por Dreams en la novena, y Bob Dylan sube del noveno con Blood on the Tracks al cuarto con Like a rolling stone.

Lo dicho, los tiempos cambian, al igual que gustos y preferencias. Lo que demuestra que los listados definitivos son relativos.