El hijo de Superman hereda sus poderes y se declara bisexual

Superman será bisexual en la nueva entrega de los cómics de DC que se publicará el próximo 9 de noviembre, anunció este lunes la editorial en un comunicado. Jon Kent, que es hijo de Clark Kent y Lois Lane, es el personaje detrás de esta novedosa identidad de Superman. Además de heredar la vocación familiar por el periodismo, también ha heredado los poderes de su padre, Superman en horas de trabajo heroico, Clark Kent en su vida civil terrícola y Kar-El como nombre kriptoiniano. De su madre también ha recibido su voluntad de luchas contra las injusticias.

DC Comics detalló que Jon Kent también es reportero y explicó que este personaje entabla una amistad con un compañero periodista llamado Jay Nakamura con quien, posteriormente, empezará una relación romántica. En un capítulo anterior de la nueva serie Superman: el hijo de Kal-El, una profunda revisió y evolución del mítico perosnaje, el nuevo Superman salvó a Nakamura durante un tiroteo escolar. A diferencia de su padre, Jon renunció a su identidad secreta. Por este motivo el futuro novio de Superman conoce a la madre de Jon, Lois Lane, su ídolo en el mundo del periodismo.

La editorial, a modo de avance y promoción, compartió una imagen en internet en la que Kent y Nakamura aparecen dándose un beso. "Siempre he dicho que todo el mundo necesita héroes y todo el mundo necesita verse a sí mismos en sus héroes", aseguró el guionista Tom Taylor.

"El símbolo de Superman siempre se ha levantado en defensa de la esperanza, la verdad y la justicia. Hoy ese símbolo representa algo más. Hoy más personas pueden verse reflejadas en el superhéroe más poderoso de los cómics", añadió.

El novio de Jon Kent, Jay Nakamura, es un refugiado gamorrano (¿quizá un guiño al universo de Stars War?) que estudia en el Metrópoils College y es el responsable del Departamento de Medios. Además es un hacker activista en favor de los derechos de los refugiados gamorranos (él es uno de ellos) y lleva una web de noticias llamada The Truth, en el que realiza un periodismo de guerrilla.

Superman: Son of Kal tiene las firmas del guionista Tom Taylor y el dibujante John Timms y forma parte de la apuesta de DC por el multiverso, un gran marco narrativo en el que coexisten diferentes superhéroes y villanos en diversos mundos, tramas y realidades temporales.

No es el primero

Mística, una de las mutantes de los X-Men, de Marvel.

Antes de que Superman hijo saliera del armario, otros personajes con superpoderes o con superhabilidad ya habían realizado ese camino. Robin, el compañero y aprendiz de Batman también ha sido reinventado recientemente declarándolo también bisexual en agosto de este año. Fue en la sexta entrega de la serie Batman Urban Legend, en la que bajo la identidad civil de Tim Drake sale del armario. Se da razón así a quienes dursnte años especularon con la relación entre Robin y Batman.

Igualmente otro icono del cómic, uno de los más antiguos, el Capitán América, ha pasado por esta reinterpretación recientemente. Con motivo del 80º aniversario del personaje, lo han remodelado y ahora se llamará Aaron Fischer y sus aventura se incluirán en la serie de cómics titulada The United States of Capitan America, que se editó en junio. De él ha dicho Joshua Trujillo, creador del personaje, que es "un adolescente intrépido que decidió dar un paso al frente para proteger a sus compañeros menos favorecidos, incluyendo fugitivos y jóvenes que no tienen casa", con un look renovado que incluye tatuajes, e "inspirado por la comunidad gay: activistas, líderes y tipos comunes luchando por una vida mejor".

No solo la editora DC ha avanzado en este aspecto, Marvel comenzó hace varios años. Así, personajes destacados de su olimpo se han manifestado abiertamente homosexuales o bisexuales. Northstar, delos X-Maen fue el primero, con una agitada vida afectiva y que ha llegado a casarse. Entre este grupo de mutantes también salió del armario Iceman el Hombre de Hielo, junto al que se pudo vivir las dudas y los miedos de dar este paso público. Por su parte, con un comportamiento más descarado y anárquico está Deadpool, declarado pansexual y que no oculta su atracción por todos los géneros y tendencias. Un último ejemplo sería Mística, que , a diferencia de otros, siempre ha sido abiertamente LGTBI. No hablamos solamente de su preferencia sexual tanto por hombres como por mujeres, si no de su identidad de género, ya que puede cambiar de forma a voluntad transformándose tanto en hombres como en mujeres, y se sienten cómoda en cualquiera de esos roles.