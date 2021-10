Counting Crows actuará en Bilbao en abril de 2022

La banda de rock Counting Crows actuará el próximo mes de abril en Bilbao dentro de su gira europea en la primavera de 2022 'Counting Crows: Butter Miracle Tour 2022', según ha informado este lunes la promotora Live Nation.



La gira de 26 conciertos por Europa tendrá parada el 13 de abril en la sala Razzmatazz de Barcelona, el 14 en La Riviera de Madrid y el 16 en la Santana 27 de Bilbao. Las entradas se pondrán a la venta este viernes, 8 de octubre.







El cantante de la banda, Adam Duritz, ha asegurado: "Es genial estar de vuelta a la carretera en los Estados Unidos después de tanto tiempo libre, pero estamos encantados de hacer una gira por Europa en primavera".





Thinking we should catch a plane to Barcelona€actually a holiday in Europe sounds really nice right about now. Might have to make that happen. pic.twitter.com/YBbNpPr4yu