Rozalén y Zahara, dos mujeres exitosas y poderosas

PODEROSAS, exitosas y ajenas a la controversia que levantan por su música y declaraciones. Así son Rozalén y Zahara, que actúan mañana en el Bilbao Arena de Miribilla y la sala Sonora, en Erandio, respectivamente. La albaceteña presentará su cuarto disco, El árbol y el bosque, y la jienense su controvertido Puta.

Rozalén, de actualidad por su nominación a Mejor Álbum de Cantautor en los Latin Grammy, llega a Miribilla en la gira de presentación de su cuarto disco, El árbol y el bosque, en el que nos anima a despojarnos de nuestras mochilas y a ser libres desde su canción de apertura, titulada Este tren. El concierto, que arrancará a las 20.30 horas, con entradas a la venta desde 35 euros, incluirá otros temas recientes de la cantante de Albacete, como A tu vida, la social Loba, la feminista El paso del tiempo o la afrolatina El día que yo me muera, junto a sus éxitos La puerta violeta o Comiéndote a besos.

La cantante, que ha grabado recientemente el tema Seguidillas del sol y la luna junto a Carlos Núñez, ofrece su repertorio más introspectivo en su último trabajo, en el que incluye Y busqué, canción que resume su espíritu. "Es un viaje interior, un intento de búsqueda de respuestas al sentido de las cosas, de la vida, un ¿por qué estoy yo aquí? Al final, la respuesta se hace clara en soledad. Siempre buscamos fuera lo que nace dentro", explica la vocalista.

El que ella reconoce como "el más reflexivo" de sus trabajos, Elárbol y el bosque, debe su título a un verso de Luis Eduardo Aute. "El bosque es como el colectivo del que estamos rodeados y el árbol soy yo, que me miro hacia mí misma", defiende. Por ello, en sus temas actuales ha optado por "preguntarme ciertas cosas y solucionar otras que no me dejaban dormir".

zahara

En cuanto a Zahara, actuará hoy en la Jimmy Jazz de Gasteiz y mañana en Sonora, donde presentará sus éxitos y Puta, su último trabajo, un disco confesional y descarnado con guiños a la electrónica, el pop, la copla, el baile y el hip hop, en el que planta cara a los abusos sufridos desde su adolescencia por su condición femenina.